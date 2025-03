Come finisce Scissione 2 e cosa sappiamo della stagione 3

Fonte foto: Apple TV+/X

È ufficiale: Scissione (Severance è il titolo originale) tornerà su Apple Tv+ con la terza stagione. L’atteso annuncio è arrivato in questi giorni, a poche ore di distanza dall’uscita del finale della seconda stagione. La prima stagione di questa sorprendente serie mystery thriller, che nasce dalle menti del regista e produttore esecutivo Ben Stiller e del creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo Dan Erickson, ha ricevuto consensi unanimi da parte di fan e critica, vincendo e venendo candidata a numerosi premi. La seconda stagione, invece, è già diventata la serie più vista su Apple TV+.

Di cosa parla la serie tv Scissione: trama e cast

In Scissione, Mark Scout (interpretato da Adam Scott) guida un team in un’azienda chiamata Lumon Industries, i cui dipendenti si sono sottoposti a una procedura chiamata “scissione”: l’operazione separa chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa e quelli della vita personale.

Ufficialmente questo audace esperimento ha lo scopo di migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, ma viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro e di sé stesso.

Nella seconda stagione, Mark e i suoi colleghi hanno effettivamente scoperto le terribili conseguenze della scissione, che porta a un vero e proprio sdoppiamento della coscienza e della personalità.

Oltre a Scott, nel cast ci sono Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. La seconda stagione ha visto come new entry Sarah Bock e Ólafur Darri Ólafsson.

Come finisce la seconda stagione di Scissione (spoiler)

Nel finale della seconda stagione di Scissione, intitolato Cold Harbor, le versioni interna ed esterna di Mark collaborano per salvare Gemma. Dopo aver completato il file Cold Harbor, Mark-interno si dirige verso il piano dove è tenuta Gemma, che sappiamo destinata a morire a breve.

Nel percorso, passando dal piano della scissione a un altro piano esterno, Mark-esterno uccide accidentalmente Mr. Drummond, che ha provato a fermarlo con la forza. Mark-esterno riesce a raggiungere Gemma e insieme tentano la fuga. Quando i due si incontrano la prima volta, l’esterno di Mark riconosce ovviamente la moglie, che invece è in una delle sue personalità scisse e dunque non sa chi sia l’uomo. Nonostante questo, si fida di lui e lo segue.

Uscendo dalla stanza in cui si trova, Gemma torna nella sua personalità esterna e riconosce finalmente il marito. I due scappano nel piano della scissione e infine Gemma, grazie a Mark-interno, riesce a uscire dalla porta di emergenza, tornano nella sua personalità esterna. Mark, che resta dall’altro lato della porta, è invece ancora nella sua personalità scissa.

Perché Mark non segue Gemma?

Mark-interno esita a seguire Gemma, una donna che sa essere la moglie del suo esterno, ma che lui non conosce e per la quale ovviamente non prova nulla. Inoltre, Mark-interno teme che uscendo potrebbe smettere di esistere per sempre, perché a quel punto esisterebbe solo Mark-esterno – che, data la situazione, non tornerebbe mai più alla Lumon.

Quando arriva Helly alle sue spalle, Mark-interno sperimenta ancora una volta il sentimento che lo lega alla donna. Per questo decide di restare con lei nel piano della scissione, probabilmente anche con l’idea di aiutare gli altri colleghi destinati a essere “terminati”.

La stagione si conclude con Mark-interno e Helly in fuga nei corridoi illuminati dalle luci rosse d’emergenza, mentre Lumon è consapevole della loro evasione e li sta cercando. ​

Cosa sappiamo della terza stagione di Scissione

La notizia del rinnovo di Scissione è stata commentata con entusiasmo. «Realizzare Scissione è stata una delle esperienze più stimolanti e creative a cui abbia mai preso parte», ha dichiarato il produttore esecutivo e regista Ben Stiller. «Girare la terza stagione sarà altrettanto divertente».

«Non potrei essere più entusiasta di tornare a lavorare con Ben, Dan, l’incredibile cast e troupe, Apple e tutto il team di Scissione», ha detto invece il protagonista e produttore esecutivo Adam Scott.

«L’idea di poter fare ancora Scissione con il miglior cast e la miglior troupe del pianeta mi entusiasma più di tutte le trappole cinesi per dita del mondo messe insieme», ha dichiarato il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo Dan Erickson. «Non vedo l’ora di continuare a diffondere angoscia, divertimento, terrore e malizia con queste persone davvero incredibili».

Al momento non ci sono molte informazioni confermate sulla terza stagione di Scissione. Ben Stiller ha anticipato che l’attesa non dovrebbe essere lunga come quella per la seconda stagione, che è uscita tre anni dopo la prima: il terzo ciclo di episodi potrebbe infatti arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

A quanto pare il lavoro di scrittura della stagione 3 è già cominciato. Non sono state fornite anticipazioni sulla trama e sul cast.