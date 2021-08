Gli occhialini da nuoto del futuro con la realtà aumentata integrata

È difficile oggi trovare un ambito da cui la tecnologia è rimasta fuori. Ci sono gli altoparlanti smart, così come i frigoriferi o le prese elettriche, e da poco anche gli occhialini da nuoto grazie a Form, un’azienda che ha deciso di investire per modernizzare un settore, quello degli occhialini, che finora era rimasto privo di innovazioni degne di nota.

Gli occhialini da nuoto smart di Form utilizzano la realtà aumentata, tecnologia che ha dimostrato di prestarsi bene ad ogni ambito, dai simpatici filtri per i social, alla navigazione “live" su Google Maps passando, appunto, per gli occhialini del futuro. Così, durante il nuoto, si riesce a tenere traccia in tempo reale di numerose informazioni che consentono di migliorare le prestazioni, anche del 26% a prendere per buoni i risultati di alcune statistiche. E sembrano confermarlo alcuni utenti che hanno acquistato gli occhialini da nuoto di Form, che nelle recensioni hanno raccontato di essere riusciti ad abbassare anche di 15 secondi il ritmo complessivo, grazie alla tecnologia.

La tecnologia del futuro in piscina

Gli occhialini da nuoto smart del futuro, che grazie a Form sono disponibili nel presente, possono aiutare sia i professionisti che gli amatori a migliorare le prestazioni in piscina grazie al monitoraggio in tempo reale di diversi parametri che vengono “proiettati" davanti gli occhi di chi li indossa.

Gli occhialini da nuoto smart registrano e visualizzano in tempo reale dodici statistiche, tra cui tempi parziali, velocità, ritmo, cadenza, distanza percorsa, calorie bruciate, persino la frequenza cardiaca grazie al supporto ai sensori Polar OH1 e OH1+, la cui clip per il montaggio è inclusa in confezione. Gli occhialini smart hanno un software che è in grado di contestualizzare i dati all’allenamento in piscina o in acque libere, come al lago o al mare, per offrire la massima precisione.

E naturalmente, come ogni dispositivo smart che si rispetti, anche per gli occhialini da nuoto smart di Form è stata sviluppata un’applicazione per iPhone e Android che consente, tramite Bluetooth, di personalizzare i parametri visualizzati sul display durante l’allenamento ma anche di sincronizzare i dati per rivedere sullo smartphone quanto registrato durante l’attività in acqua, di confrontarli con gli altri utenti che utilizzano gli occhialini e di condividerli con le community attive su TrainingPeaks e Strava, oltre che di memorizzarli sulle app Apple Salute e Google Fit.

Gli occhialini da nuoto smart di Form possiedono un rivestimento anti-appannamento permanente resistente agli agenti chimici, hanno un profilo idrodinamico ed in confezione sono inclusi, oltre alla custodia in cui riporli, sette ponti nasali di dimensioni diverse per assicurare tenuta stagna e vestibilità ottimale. C’è una batteria che, secondo i dati dichiarati, è in grado di assicurare con una ricarica 16 ore di nuoto.

Gli occhialini da nuoto smart, quanto costano

Gli occhialini da nuoto smart del futuro sono già disponibili all’acquisto su Amazon con spedizione gratuita per i clienti Prime: costano circa 200 euro.

FORM Smart Swim Goggles