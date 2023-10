Fossil, questo smartwatch è da comprare subito: oggi costa la metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Tra le tante aziende che in questi anni si sono dilettate nel mondo degli smartwatch ce ne è una che ha catturato l’attenzione per la sua cura nei dettagli e nel design. Una delle rimostranze che si fa solitamente agli orologi smart è la loro "poca eleganza", il loro essere poco utilizzabili nei grandi eventi mondani. Tutto questo non vale per gli smartwatch Fossil, dispositivi con un design ricercato, realizzati con ottimi materiali e che sembrano dei veri e propri orologi analogici. Per capirlo basta guardare il Fossil Gen 6, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato dall’azienda e che oggi trovi anche in offerta su Amazon a un prezzo speciale grazie allo sconto di ben il 50%. Lo paghi esattamente metà prezzo e fai uno dei migliori affari di oggi.

Il Fossil Gen 6 è a tutti gli effetti uno smartwatch con tecnologie avanzate: sotto la scocca trovi un ottimo processore Snapdragon e il sistema operativo WearOS di Google, uno dei migliori disponibili in questo momento e che mette a tua disposizione la suite della app dell’azienda di Mountain View, compreso Maps e le applicazioni per il fitness. I tanti sensori permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della tua quotidianità: dall’attività fisica, passando per i principali parametri vitali fino ad arrivare alle calorie bruciate e al monitoraggio del sonno. Insomma, un orologio completo e che oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Fossil Gen 6, offerta, prezzo e sconto Amazon

Un prezzo mai visto prima per questo Fossil Gen 6. Oggi trovi lo smartwatch dell’azienda statunitense in offerta su Amazon con uno sconto del 50% a un prezzo di 149€. Lo paghi esattamente la metà e fai un super affare: uno dei migliori orologi smart sul mercato per rapporto qualità prezzo. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare nella pagina prodotto. L’orologio è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando si effettua l’ordine). Puoi effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Per acquistarlo basta premere sul banner qui in basso, mentre per approfondire le caratteristiche e le funzionalità ti invitiamo a leggere il paragrafo più in basso.

Fossil Gen 6: scheda tecnica e funzionalità

La potenza del sistema WearOS abbinata a un design senza tempo che rendo questo Fossil Gen 6 uno smartwatch speciale e unico nel mercato. Andiamo con ordine e vediamo tutto quello che offre questo orologio.

Partiamo dallo schermo. Il Fossil Gen 6 è dotato di un display touch con una luminosità elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Inoltre è dotato della tecnologia Always-on ed è sempre attivo, in modo da poter tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e le informazioni più importanti della giornata. I quadranti li puoi personalizzare scegliendo tra i tanti disponibili gratuitamente. Ottime anche le performance grazie alla presenza del processore Snapdragon Wear 4100+ che assicura un’apertura istantanea delle applicazioni.

A proposito di app, puoi installare tutte quelle che vuoi grazie alla presenza del sistema operativo WearOS di Google. Ce ne sono tantissime dedicate alle attività sportive, in modo che tu possa sempre tenere sotto controllo i tuoi esercizi e analizzare i miglioramenti nel tempo. I sensori presenti sotto la scocca monitorano efficacemente anche i parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno avanzato che ti fornisce un report su come riposi durante la notte.

Lo smartwatch si rivela molto utile anche nelle attività quotidiane. Collegandolo allo smartphone puoi tenere sotto controllo i messaggi e rispondere alle chiamate in entrata. Con l’app Google Play puoi pagare direttamente dall’orologio senza dover utilizzare contanti o tirar fuori la carta di credito.

