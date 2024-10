Per la prima volta a Hong Kong sono stati rinvenuti fossili di dinosauro, una scoperta che ha suscitato grande entusiasmo.

I reperti, appartenenti a un grande animale del periodo Cretaceo, risalgono a un’epoca compresa tra 145 e 66 milioni di anni fa e sono stati individuati sull’Isola di Port, all’interno del Geoparco Globale UNESCO.

Fossili di dinosauro a Hong Kong: una scoperta storica

Il rinvenimento dei fossili di dinosauro a Hong Kong rappresenta un passo significativo per la paleontologia locale, poiché finora in quest’area era stato ritrovato solo un pesce preistorico. Tuttavia, il governo ha annunciato che saranno necessarie ulteriori analisi per identificare con precisione la specie a cui appartengono i fossili, i quali verranno presentati al pubblico in un distretto commerciale al centro della metropoli.

La segretaria per lo sviluppo, Bernadette Linn Hon-ho, ha sottolineato l’importanza storica di questa scoperta, definendola una prova fondamentale per lo studio dell’antica ecologia della regione.

Gli esperti ipotizzano che il corpo del dinosauro sia stato sepolto da sabbia e ghiaia, probabilmente in seguito a una grande inondazione, e che poi sia emerso prima di essere sepolto definitivamente nel sito di Port Island. La scoperta è stata segnalata inizialmente dall’Ufficio per i Beni Culturali e i Monumenti della città, che aveva notato la presenza di rocce sedimentarie contenenti elementi sospetti, probabilmente fossili vertebrati.

Tutto questo è particolarmente affascinante per Hong Kong, città nota per il suo paesaggio urbano, sebbene metà del territorio sia effettivamente costituito da parchi naturali. La maggior parte delle rocce presenti in queste aree è di origine vulcanica: si tratta di una tipologia di pietra che tende a distruggere i fossili per via delle alte temperature durante la formazione. Tuttavia, l’Isola di Port rappresenta un’eccezione: qui si trovano rocce sedimentarie dell’era dei dinosauri, con un ambiente favorevole alla conservazione dei resti fossili.

Scoprire la biodiversità preistorica

Secondo il professor Michael Pittman, paleontologo presso la Chinese University di Hong, il ritrovamento segna un momento storico per la città, che ha ospitato numerose ricerche sui dinosauri senza mai essere protagonista di una simile scoperta.

Hong Kong, infatti, si trova in prossimità della provincia cinese del Guangdong, dove sono state individuate migliaia di uova di dinosauro e altri fossili di una certa importanza. La Cina è uno dei leader mondiali nella ricerca sui dinosauri, accanto agli Stati Uniti, al Canada e all’Argentina, e molti degli esemplari recuperati nelle province cinesi di Sichuan e Yunnan hanno già contribuito a migliorare le conoscenze sulla biodiversità nell’epoca preistorica.

Pittman spera che l’analisi dei fossili di Port Island possa rivelare differenze rispetto ai reperti di altre aree cinesi, contribuendo a raccontare una storia già avvincente sulla distribuzione geografica e l’evoluzione delle specie nel continente asiatico.

Per garantire la protezione del sito e facilitare ulteriori scavi, l’Isola è stata temporaneamente chiusa al pubblico. Inoltre, Il governo ha commissionato a esperti della Cina continentale l’incarico di condurre indagini sul campo, con l’obiettivo di raccogliere maggiori informazioni sull’ecosistema e sulle condizioni ambientali che hanno permesso la conservazione di questi preziosi reperti.

Una mostra temporanea, poi, offrirà ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino i fossili e scoprire un pezzo di storia naturale di Hong Kong. Entro la fine del 2024 il governo ha in programma di aprire un laboratorio temporaneo per permettere al pubblico di seguire le operazioni di preparazione e restauro dei resti da parte degli esperti, offrendo così un’esperienza diretta con il processo scientifico.

La scoperta di fossili di dinosauro a Hong Kong rappresenta un’occasione unica per la città, che da sempre ha visto l’area cinese continentale come punto di riferimento per la paleontologia. Ora, però, Hong Kong ha un proprio capitolo da aggiungere alla storia e il recente ritrovamento di fossili di dinosauro potrebbe fornire nuove chiavi di lettura per comprendere meglio l’ecologia antica.