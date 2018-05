Free Mobile, assegnato il prefisso al nuovo operatore italiano

20 Marzo 2017 - Prosegue a tappe forzate lo sbarco del nuovo operatore francese Free Mobile nel mercato italiano. Dopo il completamento della fusione tra Wind e Tre che ha liberato alcune frequenze acquistate dall’azienda francese, Free Mobile ha ricevuto anche il prefisso che potrà utilizzare per i propri numeri di telefono.

L’obiettivo dell’azienda francese è di imporsi immediatamente nel mercato italiano, rosicchiando quote di mercato alle aziende con anni di esperienza nel settore. Il quarto operatore telefonico italiano cercherà di riproporre anche in Italia lo stesso tipo di offerte già lanciata in Francia e in altri Paesi sparsi in tutto il mondo: un abbonamento mensile che comprendo chiamate, SMS e traffico dati da poter utilizzare in oltre trenta paesi in tutto il mondo, senza dover pagare il roaming. L’obiettivo di Free Mobile è di attivare il servizio in Italia entro la fine dell’anno.

Il prefisso italiano di Free Mobile

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha assegnato a Free Mobile il prefisso da utilizzare nei loro numeri telefonici. Tutti gli utenti che acquisteranno una scheda Free Mobile si ritroveranno un numero con il prefisso 351 seguito da un 8 o da un nove. Quindi, quando si attiverà una scheda Free Mobile il numero assegnato avrà la seguente forma: +3518xxxxxx e +3519xxxxxx. Il servizio dovrebbe garantire fin dall’inizio il collegamento sia alla rete 3G sia 4G.