De'Longhi, la friggitrice ad aria a meno di metà prezzo: affare per tutti

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina che in questi ultimi anni ha avuto un vero e proprio exploit. Diventata in pochissimi anni da oggetto misterioso a dispositivo fondamentale per le famiglie italiane grazie alla facilità di utilizzo e alla possibilità di cucinare tantissimi cibi differenti in poco tempo, risparmiando anche sulla bolletta della corrente. Non è un caso che su Amazon le friggitrici ad aria sono tra i prodotti per la cucina più ricercati ed acquistati e quando se ne trova una in promo, bisogna approfittarne subito.

Oggi è il vostro giorno fortunato: una delle offerte più interessanti su Amazon riguarda la friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry disponibile con uno sconto eccezionale del 66% che fa crollare il prezzo al minimo storico. La paghi poco più di 60 euro e fai un super acquisto. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone, è facile da utilizzare e puoi scegliere tra diversi programmi di cottura. Un’occasione non da non farsi scappare per nessun motivo.

Da oggi trovi la friggitrice ad aria IdealFry con uno sconto del 66% che fa scendere il prezzo a 60,72 euro, minimo storico su Amazon e miglior prezzo web per un elettrodomestico con queste caratteristiche. Il risparmio totale sfiora i 120 euro e la disponibilità è immediata: acquistandola oggi la ricevi a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Hai anche tutto il tempo per testarla, avendo a disposizione 30 giorni di tempo per il reso gratuito.

Friggitrice ad aria IdealFry: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria De’Longhi IdealFry consente di cucinare in modo sano senza però dover rinunciare al gusto. Vanta infatti tante funzioni preimpostate, ma anche un sistema di cottura in grado di preservare gusti e sapori del cibo. In questo modo, le pietanze saranno croccanti ma morbide al loro interno.

La friggitrice è un ottimo alleato per i pranzi o le cene in famiglia o con gli amici, grazie alle dimensioni generose del cestello, pari a 3,9 litri. Ma consente anche di preparare snack pomeridiani sfiziosi. La cottura è ottimale, grazie alla distribuzione omogenea del calore e alla cottura perfetta di tutte le pietanze. Inoltre, il sistema di riscaldamento SHS consente di preparare tutte le pietanze che vuoi, ma risparmiando sia in termini di consumo di elettricità, che di tempo.

Le due manopole dallo stile rétro poste comodamente in alto, permettono di scegliere in maniera semplice e veloce sia la durata della cottura, sia la temperatura. Infine, potrai scaricare gratuitamente un’app che contiene decine di ricette facili da preparare e sempre nuove. Così da deliziare e sorprendere ogni volta i tuoi commensali.

