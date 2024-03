Electrolux, oggi le friggitrici ad aria costano pochissimo: quali comprare

Versatili e semplici da utilizzare, sono perfette per preparare in fretta piatti per tutta la famiglia. Le offerte top di oggi fanno crollare il prezzo al minimo storico.

Un pieno di offerte imperdibili per tutti i gusti e tutte le necessità. Le Offerte di Primavera Amazon sono l'occasione giusta per rinnovare il proprio guardaroba, comprare un nuovo smartphone o una nuova smart TV e acquistare quell'elettrodomestico che sognavi da tempo risparmiando decine di euro sul prezzo di acquisto. Un'occasione da non farsi scappare, ad esempio, per portare a casa una nuova friggitrice ad aria.

Le friggitrici ad aria Electrolux in offerta oggi su Amazon, ad esempio, sono perfette se cerchi un elettrodomestico versatile che ti permetta di cucinare velocemente, in maniera sana e senza dover rinunciare al gusto. Compatte ma al tempo stesso capienti, consentono di preparare pietanze per famiglia e amici senza perdere troppo tempo. E grazie alle Offerte di Primavera Amazon le trovi a un prezzo eccezionale: sono più convenienti che mai.

Electrolux Create 5 E5AF1-4GB da 2,5 litri: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Una friggitrice ad aria che ti permetta di cucinare in modo sano e senza rinunciare al gusto. La Electrolux E5AF1-4GB Create 5 tutto questo e molto di più. Dotata di un cestello capiente nonostante le dimensioni compatte, la friggitrice senza olio dello storico marchio scandinavo permette di preparare velocemente pietanze per te e altre due persone. Potrai infatti friggere, cuocere, arrostire, grigliare e riscaldare con un solo elettrodomestico.

Avviare la cottura sarà più semplice che mai. Ti basterà scegliere le impostazioni tramite la manopola centrale e attendere che il tempo di cottura termini: il tuo pranzo, la tua cena o gli snack per l’aperitivo con gli amici saranno pronti da mangiare in un batter d’occhio.

Il cestello antiaderente e le altre parti amovibili possono essere lavate in lavastoviglie senza timore che si possano rovinare. Potrai così dedicare il tempo che avresti impiegato a lavarle a rilassarti e riposarti.

Il tutto a un prezzo davvero senza precedenti. In occasione delle Offerte di Primavera Amazon, infatti, la Create 5 con cestello da 2,5 litri è disponibile con un doppio sconto imperdibile. A quello fisso del 54% sul listino si somma un coupon del valore di 10 euro. In questo modo la paghi meno di 50 euro.

Electrolux Explore 6 E6AF1-4ST da 3,5 litri: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Con i suoi 8 programmi di cottura preimpostati e il cestello da 3,5 litri (perfetto per famiglie fino a 4 persone), la friggitrice ad aria Electrolux Explore 6 è perfetta per aiutarti a cucinare pranzi e cene per tutta la famiglia in una frazione del tempo rispetto al forno di casa. Compatta e capiente, è caratterizzata da un design minimal e ricercato: farà bellissima figura all’interno della tua cucina.

L’intuitivo pannello di controllo touch ti permetterà di scegliere facilmente uno dei programmi di cottura o di impostare manualmente temperatura e durata. Insomma, un elettrodomestico versatile e completo grazie al quale sarai in grado di cuocere pietanze di ogni genere (dalla carne grigliata alle verdure, dalla pizza ai dolci) in maniera salutare e gustosa.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon la paghi pochissimo. Allo sconto fisso del 50% si somma un coupon del valore di 20 euro. Il prezzo crolla al punto più basso di sempre su Amazon: comprandola oggi la paghi meno di 70 euro.

