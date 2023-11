Frozen: l'annuncio a sorpresa manda in delirio i fan

Fonte foto: The Walt Disney Company

L’annuncio del "raddoppio" ha colto tutti di sorpresa. Ospite al programma Good Morning America, giovedì 16 novembre l’amministratore delegato di The Walt Disney Company Bob Iger ha dichiarato che la storia di Anna ed Elsa proseguirà con due nuovi film d’animazione: sono infatti attualmente in sviluppo in contemporanea sia Frozen 3 sia Frozen 4. I primi due capitoli cinematografici, Frozen e Frozen 2, sono usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2019 ed entrambi hanno superato il miliardo di dollari di incassi al box office a livello globale.

Dove vedere Frozen in streaming

In Frozen (attualmente visibile in streaming su Disney+) la coraggiosa principessa Anna si imbarca in un’avventura per trovare la sorella Elsa, i cui poteri di ghiaccio hanno intrappolato il loro regno in un inverno senza fine. In Frozen II – Il segreto di Arendelle (anche questo film d’animazione è disponibile su Disney+), invece, i protagonisti Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven compiono insieme un viaggio pericoloso ma straordinario per scoprire la verità sul passato di Elsa e sui suoi poteri magici.

Frozen 3 e Frozen 4: cosa sappiamo

Al momento non ci sono informazioni sulla trama di Frozen 3 e 4, così come non sono note le date di uscita. «Non ho molto da dire su questi film», ha chiarito subito Bob Iger a Good Morning America dopo aver regalato al pubblico l’inaspettato annuncio a sorpresa («Frozen 3 è in lavorazione, e potrebbe esserci anche un Frozen 4 in lavorazione»). Iger ha poi aggiunto: «Jen Lee, creatrice del primo Frozen e del secondo film, sta lavorando sodo con la sua squadra alla Disney Animation non solo su una, ma su due storie».

Frozen 3 era in realtà già stato annunciato nei primi mesi del 2023 in occasione della presentazione dei dati finanziari dell’ultimo trimestre del 2022 di Disney. In seguito, durante un’intervista a Comicbook, anche Jen Lee aveva commentato brevemente la notizia: «L’unica cosa che posso dire è che Bob [Iger, ndr] ha annunciato che Frozen tornerà. E posso dire che ci stiamo lavorando, sono così tremendamente emozionata. È tutto ciò che posso dire». All’epoca non si era ancora parlato di Frozen 4, che è dunque la vera sorpresa del momento.

I sequel di Toy Story e Zootropolis

Sempre Bob Iger all’inizio di quest’anno aveva anticipato che ci sono altri due sequel in lavorazione: Toy Story 5 e Zootropolis 2. «Oggi ho il piacere di annunciare che abbiamo in lavorazione dei sequel dei nostri franchise animati più popolari: Toy Story, Frozen e Zootropolis», aveva detto l’amministratore delegato nei primi mesi del 2023. «Condivideremo di più su queste produzioni molto presto, ma è solo un esempio di come stiamo investendo sui nostri brand e franchise impareggiabili».