Cosa vedere in streaming oggi 1° gennaio 2025

Dopo una notte di brindisi e festeggiamenti non c’è niente di meglio di un inizio lento e rilassato, magari in compagnia di un bel film. Sulle principali piattaforme di streaming ci sono diverse opzioni a disposizione, tra vecchi classici e novità delle ultime settimane. Tra i titoli disponibili da oggi, invece, ci sono una commedia romantica italiana, un thriller su un boss criminale che vuole cambiare vita e il secondo capitolo della saga cinematografica Dune.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix Mica è colpa mia, commedia romantica italiana in cui due fratelli truffatori progettano di raggirare una ricca ereditiera. A cambiare i piani arriva però un amore inaspettato. Il film è diretto da Umberto Carteni (già noto per Diverso da chi?) e include nel cast Antonio Folletto e Laura Adriani.

Tra le novità di oggi ci sono anche due serie anime: la seconda stagione di Spy X Family e la terza stagione di Dr. Stone. In Spy X Family una spia, un’assassina e una telepate, nascondendo le loro vere identità l’uno all’altro, collaborano – e hanno buone ragioni per farlo, sebbene inizialmente non sia chiaro quali – fingendo di essere una famiglia.

In Dr. Stone, invece, il geniale Senku e il suo amico Taiju usano le loro capacità straordinarie per ricostruire la civiltà, che hanno trovato completamente pietrificata.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entra oggi a fare parte del catalogo di Prime Video Absolution, film del 2024 diretto da Hans Petter Moland. La storia ha per protagonista un anziano boss della malavita che prova a riconciliarsi con la sua famiglia, sebbene i suoi legami con la criminalità continuino a rappresentare una minaccia.

Cosa vedere oggi su Disney+

Giornata a casa in famiglia? Per la gioia dei più piccoli, su Disney+ si possono recuperare La storia di Olaf e Ceppo di Natale del castello di Arendelle, due film di animazione ambientati nel mondo di Frozen.

I più grandi invece apprezzeranno titoli come Guardiani della Galassia – Holiday Special, un divertente speciale delle feste con Quill & co.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Chi non ha fatto in tempo a vederlo al cinema, può recuperare da oggi su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW il film Dune – Parte Due, il secondo capitolo del franchise campione di incassi ispirato all’universo creato da Frank Herbert. Nel cast ci sono Timothée Chalamet e Zendaya.

Per gli amanti dell’arte, invece, su Sky Arte e NOW l’appuntamento oggi è anche con Picasso – Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo, un viaggio alla scoperta dell’artista spagnolo.

Su Paramount+ infine esce Conversazioni con altre donne, film di Filippo Conz con protagonisti Valentina Lodovini e Francesco Scianna. La storia racconta di due ex coniugi che, dopo anni di lontananza, si ritrovano per caso a un matrimonio e scoprono che la passione tra loro non si è mai spenta.