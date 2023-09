Gaggia, macchina per caffè espresso al minimo storico: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Per milioni di italiani, la giornata non può iniziare se non con una buona tazzina di caffè. C’è chi lo preferisce fatto con la moka, con caffè appena macinato e miscela scelta personalmente. Chi, invece, opta per una macchinetta espresso, con caffè in caps o cialde.

E chi, invece, non ha bisogno di scegliere. Macchinette per caffè espresso come la Gaggia Viva Style sono dotate di un estrettore con doppio portafiltro, che consente di preparare un’ottima tazzina di caffè, in tutto e per tutto paragonabile a quelle dei bar, utilizzando sia caffè in polvere sia cialde biodegradabili. Sarai tu a scegliere quello che preferisci, senza costrizioni di alcun genere. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la macchinetta da caffè espresso del marchio italiano è al minimo storico: non è mai costata così poco.

Gaggia Viva Style scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotata di una pompa a 15 bar (la pressione perfetta per un caffè cremoso come quello del bar), la Gaggia Viva Style è una macchina per caffè espresso manuale semplice e intuitiva da utilizzare. Tutte le funzionalità si gestiscono attraverso la manopola centrale: una volta raggiunta la pressione di estrazione, starà a voi scegliere se preparare un ottimo caffè o montare del latte per un cappuccino cremoso come quello del bar.

Come già detto inizialmente, la macchinetta espresso in offerta su Amazon ti permetterà di preparare il caffè come più lo preferisci. I due portafiltro presenti nella confezione ti consentiranno infatti di scegliere tra caffè macinato e cialde E.S.E. Nel primo caso potrai preparare fino a due caffè contemporaneamente; nel secondo caso, invece, la macchinetta preparerà un caffè per volta.

Non manca poi il pannarello manuale, grazie al quale montare crema di latte (o preparare ottime tisane e infusi) nel giro di qualche manciata di secondi. Potrai così preparare cappuccino, latte macchiato, latte caldo o qualunque altra bevanda per la colazione che vorrai preparare.

Gaggia, la macchinetta per caffè espresso mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Una macchina per caffè espresso completa, versatile e semplice da utilizzare, insomma, disponibile oggi al prezzo più basso di sempre su Amazon. La Gaggia Viva Style è infatti disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Acquistandola la pagherai 74,90 euro, con un risparmio di oltre 65 euro rispetto al prezzo consigliato dallo storico marchio italiano.

