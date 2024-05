Samsung, è questo lo smartphone lowcost da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone affidabile molto spesso non è necessario spendere delle cifre folli, ma basta accontentarsi e soprattutto sfruttare a proprio vantaggio le offerte che trovi su Amazon. Di tanto in tanto, infatti, è possibile trovare sul sito di e-commerce delle vere occasioni, come accade oggi per il Galaxy A14, smartphone lowcost di Samsung disponibile con uno sconto di ben il 42% e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Lo paghi veramente poco e lo sconto di oggi lo fa diventare un vero best-seller.

Il Galaxy A14 è il classico smartphone che si rivela una sicurezza. Non assicura le stesse prestazioni di un telefono che costa 500 euro o anche più, ma non ha nulla da invidiare agli smartphone che si posizionano nella fascia di prezzo leggermente superiore. È dotato di tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo grande, una buona fotocamera principale e una super batteria che dura tutto il giorno.

Galaxy A14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il Galaxy A14 in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 157,30 euro, il punto più basso registrato nell’ultimo periodo sul sito di e-commerce. Il risparmio è di poco superiore ai 110 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Lo smartphone Samsung viene spedito direttamente dal sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi super rapidi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove abiti e da quando effettui l’ordine). Per fare il reso gratuiti hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni del sito di e-commerce.

Galaxy A14: la scheda tecnica

Il prezzo non deve trarre in inganno: si tratta a tutti gli effetti di uno smartphone medio di gamma e assicura le prestazioni tipiche di questa fascia di prezzo. Il merito è soprattutto di Samsung che è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra prezzo e caratteristiche.

Partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Il Galaxy A14 è dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione FHD che ti permette di vedere al meglio qualsiasi tipologia di contenuto, anche i tuoi film e serie TV preferiti. Infatti, lo schermo è abbastanza ampio e mentre sei in viaggio puoi approfittare per guardare video con la miglior qualità possibile. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G80 con a supporto 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD).

Meritevole di attenzione anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 50 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e uno dedicato alla profondità da 2 megapixel. Un comparto variegato e che si adatta a qualsiasi situazione. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 13 megapixel. A supporto hai anche tutte le tecnologie di Samsung per editare velocemente le foto e i video e per aggiungere i filtri.

Chiudiamo con un’altra caratteristica che ti renderà felice: la batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, e con un utilizzo normale copri quarantotto ore.

