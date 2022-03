Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G ufficiali: caratteristiche e prezzi

I nuovi Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A33 5G sono stati ufficializzati, anche sul mercato italiano. Sono due smartphone di fascia media che si distinguono per la potenza delle fotocamere, la qualità dei display AMOLED FHD+, che nel caso del Samsung Galaxy A53 ha anche una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

I due nuovi smartphone hanno creato una notevole attesa nei mesi scorsi e a seguito della presentazione dei top di gamma della serie Galaxy S22, poiché coprono una fascia di mercato, quella medio-bassa, dove offrono (entrambi) la connessione 5G. La scelta di Samsung è stata dunque di dare al pubblico due terminali che seppure equilibrati nel prezzo garantiscono discreta potenza e la migliore connessione oggi disponibile. Sebbene il Samsung Galaxy A33 5G condivida con il fratello maggiore il processore, risulta inferiore per la configurazione delle memorie, anche se mantiene la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1TB.

Samsung Galaxy A53 5G ha un processore a otto core Exynos 1280 abbinato a memorie calibrate per la fascia media, dunque 6/8 GB RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1TB con scheda MicroSD.

Il display è il solito Super AMOLED di Samsung, con risoluzione FHD+, da 6,5 pollici di diagonale e fino a 800 nit di luminosità. Ha la schermatura della luce blu, 120 Hz di frequenza di aggiornamento e protezione Gorilla Glass 5.

Il comparto fotografico posteriore è composto da 4 sensori: principale da 64 MP con stabilizzatore ottico, ultra-grandangolo da 12 MP, sensore di profondità da 5 MP e macro da 5 MP. Sul lato anteriore trova posto la Selfie camera da 32 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Il sistema operativo è Android 12 interfaccia One UI 4.1.

Galaxy A33 5G si basa sul medesimo processore del fratello maggiore, ossia l’Exynos 1280. L’unica configurazione di memoria disponibile, però, è quella da 6/128 GB, ancora con spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il display è da 6,4 pollici di diagonale, di tipo Super AMOLED, con risoluzione FHD+ e con frequenza di aggiornamento 90 Hz. La fotocamera principale è da 48 MP, con stabilizzatore ottico, mentre gli altri tre sensori sono un ultra-grandangolo da 8MP, un sensore di profondità da 2 MP e una macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

La batteria la medesima del modello precedente, 5.000 mAh con ricarica a 25W, così come il sistema operativo Android 12 e interfaccia One UI 4.1.

Il Samsung Galaxy A53 5G è disponibile in tre colori: Awseome Blue, Awsome Black, Awesome White, Awesome Peach. Dal 17 al 31 marzo chi lo preordina ha gli auricolari Galaxy Buds2 in omaggio. Il prezzo è di 469,90 euro.

Il Samsung Galaxy A33 5G sarà disponibile dalle prime settimane di Aprile ad un prezzo di 389,90 Euro.

Samsung Galaxy A53 5G – Versione 6/128 GB di memoria

