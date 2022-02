Samsung Galaxy S22 ufficiale: caratteristiche e prezzi del nuovo top Android

Come da tempo annunciato, durante l’evento online Galaxy Unpacked 2022 Samsung ha presentato la sua nuova gamma Galaxy S22. I tre nuovi top di gamma 2022 si candidano, ancora una volta, al titolo di smartphone Android da battere e a punto di riferimento da raggiungere da parte della concorrenza. I modelli della nuova gamma, come previsto, sono tre: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra.

I primi due sono molto simili, nel design, agli attuali Galaxy S21 mentre l’Ultra, in realtà, non è altro che il Galaxy Note risuscitato: il design, infatti, è molto diverso e decisamente simile a quello dei precedenti Note. Ciò che accomuna tutti e tre i modelli, invece, è il processore: si tratta del nuovo Exynos 2200 prodotto dalla stessa Samsung, sfidante di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e di MediaTek Dimensity 9000. Le sue prestazioni sono ancora da verificare, specialmente quelle grafiche: la GPU di questo SoC di Samsung, infatti, è stata realizzata in collaborazione con AMD. Non stupiscono i prezzi, in linea con quelli della gamma Galaxy S21 dell’anno scorso.

Samsung Galaxy S22: scheda tecnica

Samsung Galaxy S22 5G, cioè il Galaxy S22 “liscio", è il modello base con schermo da 6,1 pollici e risoluzione di 2.340×1.080 pixel. Si tratta di un display Dynamic AMOLED 2X con refresh rate massimo di 120 Hz, protetto da vetro Corning Gorilla Victus. Il display gode della tecnologia LTPO, che permette di variare la frequenza di refresh in modo continuo e dinamico e questo impatta positivamente sui consumi e, quindi, sull’autonomia del device.

Ad affiancare il chip Exynos 2200 ci sono, nel modello base, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il comparto fotografico posteriore è triplo: principale da 50 MP con stabilizzatore ottico, grandangolo (120 gradi) da 12 MP e zoom ottico 3X da 10 MP con stabilizzatore ottico. La fotocamera frontale è da 10 MP. Con questa configurazione, e con questo processore, Galaxy S22 può girare video in 8K a 24 fps, in 4K a 60 fps o in slow motion HD fino a 960 fps.

La connettività è 5G, per quanto riguarda le reti cellulari (dual SIM), mentre per il WiFi troviamo la compatibilità con lo standard WiFi 6. La batteria è più piccola di quella del precedente Galaxy S21: si ferma a 3.700 mAh, con ricarica cablata a 25W (massimo 15W per la ricarica wireless).

Samsung Galaxy S22 viene venduto con Android 12 preinstallato ed è già preordinabile, con data di uscita effettiva fissata per giorno 11 marzo 2022. La versione base costa 879 euro.

Samsung Galaxy S22 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy S22+: scheda tecnica

Samsung Galaxy S22+ è praticamente identico a Galaxy S22, fatte salve le dimensioni maggiori derivanti dallo schermo da 6,6 pollici. Schermo che, però, mantiene le stesse caratteristiche, compresa la pregiata tecnologia LTPO, e la stessa risoluzione del modello più piccolo. Grazie allo spazio maggiore a disposizione, su Samsung Galaxy S22+ troviamo una batteria di capacità superiore: 4.500 mAh. Maggiore anche la potenza di ricarica cablata: 45 watt.

Identico il processore, identici i tagli di memoria disponibili e identico anche il comparto fotografico posteriore da 50+12+20 MP, anche in questo caso con teleobiettivo 3X stabilizzato otticamente.

Samsung Galaxy S22+ viene venduto con Android 12 preinstallato ed è già preordinabile, con data di uscita effettiva fissata per giorno 11 marzo 2022. La versione base costa 1.079 euro.

Samsung Galaxy S22+ – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy S22 Ultra: scheda tecnica

Rispetto ai due precedenti modelli, Samsung Galaxy S22 Ultra sembra un telefono completamente diverso: è molto simile, infatti, alla defunta (ma a quanto pare appena resuscitata) gamma Note. Ha persino il pennino S-Pen, con tanto di alloggiamento nella scocca per contenerlo.

Siamo di fronte ad uno smartphone con display da 6,8 pollici e da 229 grammi di peso, un Note a tutti gli effetti. Lo schermo è sempre con tecnologia LTPO, ma con risoluzione superiore e pari a 3.080×1.440 pixel.

Cambia anche il comparto fotografico posteriore, formato da ben quattro sensori: principale da 108 MP con stabilizzazione ottica, un grandangolo (120 gradi) da 12 MP, teleobiettivo 3X da 10 MP e teleobiettivo 10X da 10 MP. Diversa anche la fotocamera frontale, da 40 MP e con autofocus.

Anche in questo caso i tagli di memoria partono da 8/128 GB e arrivano fino a 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Quest’ultima versione, però, viene prodotta solo su ordinazione. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 45W e wireless da 15W.

Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen può essere preordinato oggi al prezzo, per la versione base 8/128 GB, di 1.279 euro.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Versione 8/128 GB