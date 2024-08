Samsung Galaxy A34 5G, su Amazon l'offerta è irripetibile

Fonte foto: Samsung

Uno dei punti di forza degli smartphone di fascia media è quello di avere una scheda tecnica di buona qualità, estremamente bilanciata, e un prezzo contenuto, che ne consente l’acquisto senza arrivare alle cifre stratosferiche necessarie per un top di gamma.

Tra i modelli più interessanti in questo segmento di prezzo, troviamo il Samsung Galaxy A34 5G, un device caratterizzato da un buon comparto tecnico, dall’ormai iconico design di tutti i modelli recenti del colosso sudcoreano, da una grande cura per i dettagli con la scelta di materiali di pregio, robusti ed eleganti.

Grazie all’offerta su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende parecchio sotto i 300 euro e con uno sconto del genere non si può che cedere alla tentazione.

Samsung Galaxy A34 – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A34 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A34 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 5 che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore in dotazione è MediaTek Dimensity 1080 a cui si affiancano in questa specifica offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Tre le fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per le macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.1.

Presente, infine, la certificazione IP67 che attesta la resistenza del Samsung Galaxy A34 5G alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A34: l’offerta Amazon

Il prezzo di vendita del Samsung Galaxy A34 presso rivenditori di terze parti è di 469,90 euro ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 270,32 euro (-42%, -199,58 euro). Uno sconto decisamente interessante che non bisogna assolutamente trascurare perché trovare di meglio a questo prezzo è praticamente impossibile.

