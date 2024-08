Come sarà Samsung Galaxy A16 5G

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Il lancio del nuovo Samsung Galaxy A16 5G è ormai imminente: il prossimo low-cost del colosso sudcoreano della tecnologia, erede diretto del Samsung Galaxy A15 5G (in foto), è apparso su Geekbench confermando alcune delle indiscrezioni al riguardo che già da qualche tempo circolavano sul web, come la presenza di un processore MediaTek Dimensity 6300+, che dovrebbe garantire un netto miglioramento nelle prestazioni rispetto al passato.

Secondo altre certificazioni trapelate nel Regno Unito, sembrerebbe che Samsung abbia in programma anche una versione 4G LTE che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2024.

Samsung Galaxy A16 5G, probabile scheda tecnica

Di recente, il Samsung Galaxy A16 5G ha fatto ufficialmente la sua comparsa nel database di Geekbench con il numero di serie SM-A166P. Qui si legge, come già anticipato, che lo smartphone ha un processore MediaTek Dimensity 6300+ a cui si affiancano 6 GB di RAM, anche se non si escludono altri tagli. Ancora nessuna indicazione sulla memoria di archiviazione, anche se trattandosi di un low-cost è lecito ipotizzare 128 e 256 GB.

Oltre a questo i dati su Geekbench non dicono altro ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal precedente modello, il Samsung Galaxy A15. Trattandosi, infatti, di un prodotto di fascia bassa è probabile che l’azienda sudcoreana utilizzi lo stesso display, un Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità di picco 800 nit.

Sconosciute anche le informazioni sul comparto fotografico ma anche non si esclude la presenza di sensori simili al precedente modello, che ha una fotocamare principale da 50 MP, una ultra grandangolare da 5 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Conoscendo il processore in dotazione, la versione overclockata del MediaTek Dimensity 6300, abbiamo anche la certezza sulle opzioni di connettività che comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare nemmeno l’ingresso per il jack da 3,5 mm e il chip per l’NFC.

Il vecchio modello ha una batteria da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25W, dati che con buone possibilità ritroveremo anche sul Galaxy A16. Infine, come confermato dai dati su Geekbench, il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI.

Samsung Galaxy A16 5G, quando esce

Avendo fatto la sua comparsa su Geekbench è molto probabile che il nuovo Samsung Galaxy A16 5G sia in arrivo già nelle prossime settimane.

Nessuna informazione, al momento, sul prezzo ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal precedente Samsung Galaxy A15 5G che è disponibile con un solo taglio di memoria 4/128 GB al prezzo consigliato di 209 euro. Per questo nuovo modello, però, vista una scheda tecnica leggermente più performante, non si esclude un prezzo di listino più alto.