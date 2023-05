Galaxy Buds Live, lo sconto è straordinario: sono l’affare del giorno

Le Samsung Galaxy Buds Live sono, sempre di più, le cuffie true wireless di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di auricolari Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Caratterizzate da un comparto tecnico completo e ricco di funzionalità aggiuntive, come il supporto alla ricarica wireless e la funzione di cancellazione attiva del rumore, le cuffie TWS di Samsung sono oggi protagoniste di una nuova offerta Amazon che garantisce un risparmio enorme per chi effettua oggi l’acquisto.

Grazie all’offerta in corso, le Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili con uno sconto del 70% rispetto al listino. La promozione rientra nell’iniziativa 7 Days of Samsung lanciata da Amazon. Le cuffie true wireless di Samsung sono proposte nella variante con colorazione nera e sono vendute e spedite direttamente da Amazon. L’offerta è anche l’occasione per acquistare le Samsung Galaxy Buds Live al prezzo più basso di sempre sullo store.

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live: le specifiche tecniche

Caratterizzate da un elegante design "a goccia", le Samsung Galaxy Buds Live possono contare su di un comparto tecnico completo che, per la fascia di prezzo, non ha rivali. Gli auricolari si collegano facilmente a smartphone e altri dispositivi tramite la connettività Bluetooth e possono contare su di un sistema a 6 microfoni per garantire un audio sempre ottimale, in tutte le condizioni di utilizzo.

Grazie al supporto alla cancellazione attiva del rumore, inoltre, utilizzare le Samsung Galaxy Buds Live diventa ancora più confortevole. L’utilizzo degli auricolari in ambienti particolarmente rumorosi non sarà più un problema. Da segnalare anche un’ottima autonomia. Gli auricolari di Samsung garantiscono fino a 6 ore di utilizzo con una sola carica, grazie alla batteria integrata da 60 mAh. Sfruttando la carica aggiuntiva della custodia, inoltre, l’autonomia reale delle Samsung Galaxy Buds Live sale fino a 21 ore di utilizzo.

La custodia supporta anche la ricarica wireless che, per la fascia di prezzo, rappresenta un punto di forza da non sottovalutare. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare i comandi touch che consentono di gestire varie funzionalità, come la riproduzione musicale, tramite un semplice tocco degli auricolari. Le Buds di Samsung possono essere accoppiate a qualsiasi smartphone Android (5.0 o versioni successive) e a qualsiasi iPhone (iOS 10).

Samsung Galaxy Buds Live: un’offerta da minimo storico

L’offerta lanciata da Amazon in occasione dei 7 Days of Samsung è l’occasione giusta per poter acquistare le Samsung Galaxy Buds Live al prezzo giusto, con un risparmio notevole. Sullo store, infatti, gli auricolari costano ora 49,90 euro, con un taglio del 70% rispetto al prezzo standard, nella variante caratterizzata dall’elegante colorazione nera.

A meno di 50 euro, considerando le tante funzionalità garantite da un comparto tecnico completo, le Buds Live sono la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. In questa fascia di prezzo, infatti, gli auricolari della casa coreana non hanno una vera concorrenza, caratterizzandosi come il modello giusto da comprare.

Samsung Galaxy Buds Live