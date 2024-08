Samsung Galaxy Buds FE, uno sconto così non si era mai visto

Fonte foto: Samsung

Tra i moltissimi auricolari low-cost sul mercato, ci sono le Samsung Galaxy Buds FE un dispositivo semplice ed economico che si rivolge a tutti quegli utenti che cercano un prodotto di qualità ma che non vorrebbero spendere cifre esagerate per un top di gamma.

Efficienti, leggere, con una buona autonomia e tantissime funzionalità smart (come la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza) queste cuffiette possono essere acquistate a meno di 60 euro e con un prezzo così trovare di meglio è davvero impossibile e bisogna assolutamente procedere con l’acquisto senza avere dubbi.

Samsung Galaxy Buds FE Cuffie Bluetooth True Wireless, Cancellazione attiva dei rumori (ANC), Fit Ergonomico, 3 Microfoni, Controlli touch, Bassi profondi, Graphite 2023 [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari in-ear con driver dinamici da 6,5 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Con le funzionalità per la Cancellazione attiva del rumore (ANC) questo device utilizza i microfoni in dotazione (3 su ogni auricolare) e gli algoritmi proprietari per abbattere il rumore ambientale e isolare l’utente da ciò che lo circonda.

La modalità Ambient sound, invece, è la classica modalità Trasparenza che permette di percepire anche suoni circostanti (voci incluse) tenendo comunque le cuffie nelle orecchie.

Tramite il Bluetooth 5.2 è possibile collegare gli auricolari al proprio smartphone e, grazie all’app ufficiale Galaxy Wearable, è possibile gestire le varie impostazioni, accedere all’equalizzatore, gestire il funzionamento dell’assistente vocale Bixby e utilizzare la funzione Smarrito che aiuta l’utente a ritrovare il device in caso di furto o smarrimento.

Sempre tramite l’applicazione è possibile ricevere una notifica quando ci si allontana dal raggio d’azione del Bluetooth, così da non dimenticare mai casa le Samsung Galaxy Buds FE.

Tra le altre caratteristiche del dispositivo abbiamo un’area sensibile al tocco, che consente di gestire la riproduzione dei contenuti e di rispondere o riagganciare alle chiamate. Presente anche un sensore di prossimità che rileva quando le cuffie vengono sfilate dalle orecchie, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione.

Sul fronte dell’autonomia, le indicazioni del produttore parlano di 8,5 ore di riproduzione per i soli auricolari senza ANCI. Utilizzando anche la custodia di ricarica si sale fino a 30 ore. Con la cancellazione del rumore attiva, invece, l’autonomia è di 6 ore per le cuffie e di 21 ore con la custodia.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Per acquistare le Samsung Galaxy Buds FE sono necessari 109 euro ma, con l’offerta Amazon il prezzo scende fino a 59,99 euro (-45%, -49,01 euro), uno sconto del genere non capita tutti i giorni e non si può assolutamente ignorare.

