Samsung Galaxy Buds FE, con l'offerta Amazon costano davvero poco

Fonte foto: Samsung

Nel panorama degli auricolari wireless, i Samsung Galaxy Buds FE si distinguono dalla concorrenza come un dispositivo che offre una buona qualità audio, funzioni avanzate come la cancellazione del rumore e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Parliamo di un prodotto che incarna tutta la cura dell’azienda sudcoreana per i dettagli, rappresentando l’opzione perfetta per chi vuole un paio di cuffiette dal prezzo accessibile da utilizzare fuori casa per ascoltare la musica preferita e per le chiamate.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon questi auricolari costano la metà, un’offerta davvero irripetibile che bisogna cogliere senza esitazioni.

Samsung Galaxy Buds FE – Auricolari in-ear – Cancellazione attiva del rumore e Ambient Sound

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffiette in-ear con driver dinamici da 6,5 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Tra le funzioni del dispositivo c’è la Cancellazione attiva del rumore (ANC) in grado di sfruttare i tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi sviluppati da Samsung per isolare l’utente dal rumore ambientale. Con la modalità Ambient sound, invece, è possibile percepire comunque i suoni circostanti (voci incluse) anche senza togliersi le cuffie.

Per collegare le cuffiette allo smartphone si usa il Bluetooth 5.2, inoltre scaricando l’app Galaxy Wearable, è possibile gestire tutte le varie funzioni a bordo, accedere all’equalizzatore, utilizzare l’assistente vocale Bixby e la funzione Smarrito. Sempre tramite app, quando l’utente (e il suo telefono) si allontana dal raggio d’azione del Bluetooth, si riceve una notifica che ricorda di non uscire di casa senza gli auricolari.

Presente anche un’area sensibile al tocco, che permette di gestire i contenuti in riproduzione e di rispondere alle chiamate senza prendere lo smartphone. Inoltre, grazie al sensore di prossimità le cuffie rilevano automaticamente quando vengono tolte dalle orecchie, mettendo in pausa la riproduzione.

Sul fronte dell’autonomia, secondo le stime Samsung, i soli auricolari garantiscono circa 8,5 ore di riproduzione (senza ANC) e circa 6 ore con cancellazione del rumore attiva. Con la custodia di ricarica si sale rispettivamente 30 e 21 ore di riproduzione.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Per portare a casa le Samsung Galaxy Buds FE bisogna spendere 109 euro ma per le prossime ore, approfittando delle offerte Amazon, il prezzo scende a 59,99 euro (-45%, -49,01 euro), uno sconto molto interessante che rende molto più semplice acquistare un ottimo paio di auricolari di cui difficilmente ci si pente.

