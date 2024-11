Samsung Galaxy Buds FE, con l'offerta su Amazon costano pochissimo

Fonte foto: Samsung

I prodotti a marchio Samsung sono da sempre sinonimo di qualità e affidabilità e la cosa vale anche per i device low-cost presenti nel catalogo dell’azienda sudcoreana.

Nel caso delle Samsung Galaxy Buds FE, ad esempio, si parla di un paio di cuffiette economiche caratterizzate da una buona scheda tecnica e che permettono di accedere a diverse funzioni che, generalmente, si trovano sui prodotti di categoria superiore, come la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza.

A questo bisogna aggiungere anche materiali di qualità, una buona autonomia e la perfetta integrazione con tutto l’ecosistema di dispositivi Samsung e non solo. Per le prossime ore grazie alle offerte Amazon il prezzo scende sotto i 60 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero molto complicato.

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari in-ear. Hanno driver dinamici da 6,5 mm con una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Molte le funzioni a bordo, come la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che grazie ai tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi proprietari, permette di isolare l’utente dal rumore ambientale. Idem per la modalità Ambient sound che, però, consente comunque di percepire i suoni circostanti (voci incluse) anche senza togliersi le cuffie.

Collegando questo prodotto al proprio smartphone tramite il Bluetooth 5.2 e utilizzando l’app Galaxy Wearable, è possibile gestire tutte le impostazioni appena descritte, accedere all’equalizzatore, utilizzare l’assistente vocale Bixby e utilizzare la funzione Smarrito indispensabile in caso di furto o smarrimento. Sempre grazie all’app, quando l’utente si allontana dal raggio d’azione del Bluetooth, si può ricevere una notifica così da non uscire mai di casa senza i propri auricolari.

Non mancano nemmeno l’area sensibile al tocco, che permette di utilizzare le cuffiette senza il bisogno di prendere lo smartphone e il sensore di prossimità che rileva quando le cuffie vengono sfilate dalle orecchie, mettendo automaticamente in pausa i contenuti in riproduzione.

Infine per quanto riguarda l’autonomia, Samsung ha stimato circa 8,5 ore di riproduzione per i soli auricolari senza ANC e circa 6 ore con cancellazione del rumore attiva. Utilizzando anche la custodia di ricarica si hanno rispettivamente 30 e 21 ore di riproduzione.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino delle Samsung Galaxy Buds FE è di 109 euro tuttavia, grazie all’ottima offerta Amazon per le prossime ore si scende a 59,99 euro (-45%, -49,01 euro), un’offerta davvero da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

