Samsung, questo è lo smartphone top che devi comprare subito: minimo storico

Quando si vuole acquistare uno smartphone top di gamma, ma non si ha a disposizione il budget per un modello di nuova generazione, la scelta più intelligente è quella di optare per un telefono uscito sul mercato da un po’ di tempo. Non stiamo parlando di telefoni di quattro o cinque anni fa, ma semplicemente di dispositivi dello scorso anno. Infatti, per restare ancora competitivi sul mercato, il loro prezzo scende inesorabilmente e diventano dei veri best-buy. Ne è un esempio il Galaxy S23, smartphone top di gamma ancora super valido, che oggi trovi in promo con uno sconto speciale del 45% che fa risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Una vera occasione da non farsi scappare: si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web.

Il Galaxy S23, nonostante sia stato lanciato lo scorso anno sul mercato, è ancora molto attuale. Il merito è soprattutto di Samsung che rilascia continuamente aggiornamenti di sicurezza e anche software. Non è un caso che anche su questo smartphone è arrivata Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung che rivoluziona il modo con cui utilizzi il telefono. Oltre a migliorare la qualità degli scatti, l’IA è pervasiva e la trovi in ogni funzionalità, dalle traduzione in tempo reale fino alla ricerca con un solo tocco di oggetti e animali. A questo prezzo il Galaxy S23 diventa un vero best-buy.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il prezzo del Galaxy S23 crolla definitivamente. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 524,97 euro, con un risparmio che si aggira intorno ai 400 euro. La disponibilità è immediata e per la consegna gratuita devi aspettare pochissimi giorni. Le scorte stanno per terminare, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Per uno smartphone con queste caratteristiche è un super prezzo.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung per gli smartphone, dopo aver debuttato sui modelli più recenti, è arrivata anche sul Galaxy S23. E questo lo rende ancora più appetibile, soprattutto con uno sconto così elevato. L’intelligenza artificiale semplifica tante piccole attività quotidiane e fornisce un aiuto che fa la differenza. Ad esempio, per cercare un oggetto o un animale presente all’interno di un’immagine, basta cerchiarlo e l’intelligenza artificiale lo cerca al posto tuo.

Per quanto riguarda tutto il resto, la scheda tecnica dello smartphone è quella tipica di uno smartphone top di gamma. Le componenti scelte da Samsung sono tra le migliori disponibili sul mercato, a partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che lo rende visibili sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti dello smartphone. Il merito in primis è della tecnologia Nightography che migliora la qualità degli scatti e dei video soprattutto quando c’è poca luce. Parlando degli aspetti tecnici, nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera con teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel.

La batteria ti permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi e hai a disposizione anche un caricatore rapido che ti aiuta nel momento del bisogno.

