Samsung, il tablet top oggi lo paghi pochissimo: è l'affare del giorno

Un tablet funzionale, versatile e completo, grazie al quale giocare, passare il tempo libero e (soprattutto) lavorare in piena libertà e senza limiti di spazio o tempo. Soprattutto, a un prezzo che non vi faccia svuotare il portafogli.

Il Galaxy Tab A9+ di Samsung rappresenta un valido, validissimo compromesso tra funzionalità e scheda tecnica e prezzo di listino. Il tablet del produttore sudcoreano è infatti dotato di una scheda tecnica di ottimo livello, grazie alla quale poter eseguire anche gli applicativi più esigenti senza accusare rallentamenti o consumi eccessivi della batteria. Il tutto a un prezzo che oggi diventa ancora più interessante: lo sconto top garantito da Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro su un prezzo di listino già di per sé molto interessante.

Sconto esagerato per il tablet top Samsung: offerta e prezzo finale

Comprare il Galaxy Tab A9+ su Amazon non è mai stato così conveniente come oggi. La promozione garantita dal gigante del commercio elettronico fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre, con un risparmio davvero imperdibile.

Il Samsung Galaxy TAb A9+ è disponibile (nella sua versione più performante, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione) con uno sconto del 39%. Comprandolo adesso lo paghi 186,98 euro contro i 309,00 euro listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi 120 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Samsung Galaxy A9+ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il modello in offerta su Amazon è dotato di una memoria di lavoro di 8 gigabyte e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione (quest’ultimi espandibili con scheda di memoria microSD). Una configurazione che permette di eseguire più app contemporaneamente senza far rallentare il dispositivo e di installare app e salvare file senza problemi.

L’ampio display da 11 pollici con risoluzione FHD (1920×1200 pixel) garantisce colori brillanti e vividi e un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità esterna (anche quando è esposto alla luce diretta del sole). Grazie alle funzionalità software messe a punto dai tecnici Samsung, lo schermo può essere diviso in tre aree e utilizzare così contemporaneamente tre differenti applicazioni.

All’interno del corpo in metallo trova spazio il SoC Snapdragon 695, un processore octacore capace di offrire ottime prestazioni legate a un basso consumo energetico. In questo modo non stressa eccessivamente la batteria da 7040 mAh, a tutto vantaggio dell’autonomia: potrai utilizzarlo tutta la giornata (e anche di più) senza avere la necessità di ricaricarlo o di cercare una presa di corrente nelle vicinanze per utilizzarlo.

La connettività WiFi e Bluetooth di ultima generazione consente infine di collegarsi alla Rete e di scambiare file ad altissima velocità.

