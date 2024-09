Samsung, il tablet top di gamma ti costa pochissimo: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Mai come in questo caso, non bisogna lasciarsi ingannare dal nome. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, di "compatto o piccolo" ha solamente il suffisso nel nome. Come avremo modo di vedere nel dettaglio tra poco, il tablet del produttore sudcoreano ha tutte le carte in regola per esserti d’aiuto in casa o a lavoro.

Un dispositivo, quello del colosso sudcoreano dell’elettronica di consumo, che si distingue per una scheda tecnica versatile e completa sotto ogni punto di vista. Potrai utilizzarlo per lavorare in mobilità senza timore di rallentamenti (anche utilizzando le app più esigenti) o di ritrovarsi improvvisamente a corto di carica. Discorso analogo anche nel caso volessimo utilizzarlo nel tempo libero o a casa: la qualità delle immagini lo rende perfetto per vedere film o serie TV (o leggere) senza affaticare la vista. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un vero e proprio best buy di categoria: lo paghi pochissimo e il rapporto qualità/prezzo è eccezionale.

Tablet Samsung a prezzo stracciato: un’offerta da non farsi scappare

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella che trovi oggi in esclusiva su Amazon. Il Gamaxy Tab S6 Lite è infatti disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 249,00 euro contro i 359,00 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. I conti sono piuttosto semplici: il risparmio garantito oggi da Amazon è di ben 110 euro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display ampio e luminoso, capace di garantire un’ottima visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Il pannello da 10,4 pollici è così capace di offrire un’esperienza visiva di altissimo livello: i colori saranno brillanti e realistici, per immagini mai così ben definite. Che tu voglia utilizzare il tablet per lavoro – e leggere documenti o messaggi di posta elettronica – oppure per passatempo – e vedere serie TV o film – potrai godere sempre della migliore esperienza.

Il SoC Exynos 1280, sviluppato appositamente dai tecnici e dagli ingegneri sudcoreani, è un campione di performance e "parsimonia". Potrai eseguire senza pgrossi problemi anche le app più esigenti – come quelle di fotoritocco o montaggio video senza incidere eccessivamente sulla durata della batteria.

Il Galaxy Tab S6 Lite in offerta su Amazon integra la S-Pen, la penna smart che consente di sfruttare al meglio le funzionalità del tablet. Potrai interagire così in maniera avanzata con alcune app del dispositivo, migliorando l’esperienza d’uso dell’utente. Potrai prendere appunti "a mano", come se stessi scrivendo su un foglio di carta; oppure fare degli schizzi a mano libera e molto altro ancora.

La batteria da oltre 7.000 mAh, infine, garantisce autonomia a sufficienza per utilizzarlo per ben 13 ore senza troppi grattacapi. Potrai così lavorare ovunque ti trovi senza doverti preoccupare di avere una presa di corrente nelle vicinanze. E, nel caso in cui si è ormai agli sgoccioli, grazie alla ricarica veloce avrai ore di utilizzo supplementare con pochi minuti di collegamento alla presa di corrente.

