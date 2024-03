Galaxy Watch4 Classic, il prezzo sprofonda: lo sconto è esagerato

Il Galaxy Watch4 Classic è in offerta con uno sconto del 60% e risparmi quasi 250 euro. Design stupendo, monitoraggio avanzato della salute e più di 90 app per lo sport

Come può uno smartwatch uscito sul mercato da oramai più di un anno essere ancora uno dei più venduti su Amazon? I motivi sono vari, ma riconducibili tutti a due macro-filoni: le ottime caratteristiche tecniche e il prezzo stracciato. Per le caratteristiche bisogna fare i complimenti a Samsung che in fase di progettazione del dispositivo ha azzeccato tutto, dal design fino alle componenti interne. Per il prezzo stracciato, invece, i complimenti vanno rivolti ad Amazon, o più precisamente alla Festa delle Offerte di Primavera. Con il nuovo evento primaverile dedicato agli sconti, il prezzo del Galaxy Watch4 Classic (questo lo smartwatch di cui stiamo parlando) è letteralmente crollato. Basta aprire la pagina prodotto sul sito di e-commerce per capirlo. Rispetto al prezzo consigliato lo sconto è di ben il 60% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Insomma, un’occasione veramente unica e sarebbe un vero peccato lasciarsela scappare.

Lo smartwatch di Samsung è progettato per conoscerti al meglio e per tenere sotto controllo tanti aspetti della tua vita, sia quelli legati alla salute sia quelli all’attività fisica. Il merito è dei tanti sensori nascosti sotto la scocca che ti permettono di monitorare in tempo reale tanti valori differenti. E per i fanatici del riposo non manca il monitoraggio avanzato del sonno: ogni mattina ricevi un report completo che ti mostra come hai dormito e cosa fare per migliorare il riposo notturno. Il prezzo è veramente eccezionale e l’orologio sta andando a ruba: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch4 Classic: offerta, prezzo e sconto

A catturare oggi l’attenzione è sicuramente l’offerta disponibile su Amazon per il Galaxy Watch4 Classic. L’orologio di Samsung è disponibile a un prezzo di 159 euro con uno sconto di ben il 60% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è netto: ben 240 euro. Lo paghi meno della metà e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. L’orologio viene spedito immediatamente e per fare il reso gratuito hai fino a 30 giorni di tempo.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Galaxy Watch4 Classic: funzionalità e caratteristiche

Solitamente nella presentazione di un orologio non ci soffermiamo mai sul design. Quello del Galaxy Watch4 Classic, però, merita una menzione d’onore. Il motivo lo si intuisce in parte anche dal nome. La parola Classic, infatti, suggerisce il fatto che il design di questo smartwatch riprende quello degli orologi analogici. Oltre al quadrante circolare è presente anche una ghiera ruotante e l’acciaio utilizzato per la cassa lo rende molto elegante e signorile.

Passando alle funzionalità, il Galaxy Watch4 Classic non tradisce nemmeno sotto questo punto di vista. Offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, dal monitoraggio della salute fino alle attività sportive. E la presenza del sistema operativo WearOS di Google è sicuramente un plus: hai a disposizione tutte le app della suite di Google e puoi scaricare quelle che utilizzi maggiormente direttamente dallo store.

Tornando a parlare di salute, l’orologio è dotato dell’ottimo sensore Samsung BioActive 3 in 1 che ti permette di rilevare la frequenza cardiaca in tempo reale e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Inoltre, effettua anche un’analisi di impedenza bioelettrica, cioè della composizione del proprio corpo. In pochi secondi puoi scoprire la percentuale di grasso, acqua e muscoli presenti nel tuo corpo. Dati utili anche per gli allenamenti. Lo smartwatch, infatti, supporta più di 90 sport, tra cui tutte quelli più praticati e anche il nuoto, essendo impermeabile. Tutti i dati raccolti possono anche essere condivisi con i propri amici. Per concludere, non manca il monitoraggio del sonno: ogni giorno ricevi un report dettagliato su come hai dormito durante la notte.

Samsung Galaxy Watch4 Classic