Galaxy Watch6 Classic in offerta a un prezzo eccezionale: affare del giorno

Quando si parla di smartwatch top di gamma, si pensa immediatamente agli orologi Apple e Samsung. E non si tratta di un errore: le due aziende sono le più attive sul mercato e anche quelle con la fetta di mercato più grande. I motivi sono differenti: affidabilità, design e tante e funzionalità innovative che li rendono unici sul mercato. Oggi vi parliamo proprio di uno di questi smartwatch, più precisamente del Galaxy Watch6 Classic, ultima versione lanciata sul mercato da Samsung e dotato di una scheda tecnica e di funzionalità veramente utili. Come si può intuire dal nome, ha un design che richiama gli orologi analogici, ma per tutto il resto é uno smartwatch moderno e con componenti di ultima generazione.

A catturare l’attenzione oggi, però, é l’ottima occasione disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 38% il prezzo sprofonda al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Per la versione LTE (é in grado di connettersi autonomamente alla rete dati con il supporto di una scheda eSim) si tratta di un’occasione da non farsi scappare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Galaxy Watch6 Classic: prezzo, offerte e sconto Amazon

Oggi trovi il Galaxy Watch6 Classic con uno sconto del 38% e il prezzo scende a 289 euro, il valore più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 57,80 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e la disponibilità è immediata: lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove a da quando effettui l’ordine). Difficile trovare uno smartwatch con le stesse caratteristiche a un prezzo così vantaggioso.

Galaxy Watch6 Classic: scheda tecnica e funzionalità

Smartwatch comodo da usare, grazie al display più grande del 30% grazie alla ghiera a sua volta ridotta del 15% abbinate a dimensioni dello schermo più grandi. Non teme acqua o urti: il display è infatti protetto con un cristallo di zaffiro, ma vanta anche la certificazione IP68 ed è impermeabile fino a 50 metri. Versatile, si adatta a tutti i momenti della giornata grazie al design minimal e alla possibilità di cambiare il cinturino con un semplice click. Più potente, grazie alla CPU più veloce del 18% e alla rapidità di avvio delle app.

Monitoraggio della salute a 360 gradi. Batteria straordinaria: arriva al 45% con soli 30 minuti di ricarica, mentre a ricarica completa, l’orologio dura fino a 40 ore. Monitoraggio preciso del battito cardiaco, con notifica in caso di battiti irregolari. Misura anche la pressione sanguigna. Monitoraggio anche della qualità del sonno, con possibilità di ridurre la luce led per non essere disturbati. Le donne possono tenere sotto controllo anche il ciclo mestruale. Tra i pochi che consentono la misurazione dell’impedenza bioelettrica (BIA), per controllare peso, grasso corporeo, massa muscolare e altro ancora. Pagamenti veloci tramite Samsung Wallet direttamente dall’orologio e possibilità di effettuare scatti o filmare video con comandi a distanza associandolo al tuo smartphone.

