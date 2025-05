Fonte foto: Samsung

C’è una nuova opzione da tenere d’occhio per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch da abbinare al proprio smartphone Android: grazie alla promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE da 43 mm al nuovo minimo storico.

Con la promozione in corso, infatti, lo smartwatch di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 199 euro, sfruttando uno sconto flash che sarà disponibile solo per un breve periodo. L’offerta è valida solo per alcune varianti cromatiche dello smartphone.

Da segnalare, inoltre, che in promo c’è anche la versione da 47 mm, sempre dotata di connettività LTE. In questo caso, il prezzo si riduce fino a 229 euro. Per entrambe le versioni del dispositivo c’è la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi aggiuntivi.

Le offerte citate sono a tempo limitato e riguardando lo smartwatch venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta, acquistando così il Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE al nuovo minimo storico è possibile premere sul banner seguente.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE – 43 mm

Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato e rappresenta oggi la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di un dispositivo da abbinare al proprio smartphone Android, anche considerando la presenza della connettività LTE (sfruttabile con un’eSIM) e della ghiera rotante, elemento in genere molto apprezzato dagli utenti.

Il dispositivo ha un display Super AMOLED con risoluzione di 480 x 480 pixel e può contare sul chip Exynos W930 affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da 425 mAh. Si tratta della combinazione giusta per prestazioni elevate, fluidità nell’utilizzo e una buona autonomia.

Lo smartwatch è in grado di abbinarsi a uno smartphone Android (con Android 10.0 e versioni successive e con almeno 1,5 GB di memoria RAM) per sincronizzare le notifiche e gestire le chiamate via Bluetooth. Il modello, inoltre, è un vero e proprio fitness tracker che può monitorare vari parametri della salute e varie tipologie di allenamento, con una raccolta dei dati in tempo reale.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE: l’offerta di Amazon

La nuova promozione in corso su Amazon rappresenta l’occasione giusta per acquistare il Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE. Con l’offerta di oggi, infatti, lo smartwatch è ora acquistabile al nuovo minimo storico di:

199 euro per la versione da 43 mm

per la versione da 229 euro per la versione da 47 mm

Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili ma lo sconto è valido solo per alcune varianti cromatiche del dispositivo. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul banner seguente e poi scegliere la versione da comprare.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE – 43 mm