Samsung, prezzo crollato per lo smartphone pieghevole: sconto incredibile

Ci sono alcune offerte lampo che bisogna cogliere al volo per la loro straordinarietà e che superano anche quelle disponibili durante eventi come il Black Friday o il Prime Day. E questa di cui vi parliamo oggi rientra esattamente in questa categoria. Su Amazon troviamo il Galaxy Z Flip6, ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung, in offerta al minimo storico e al miglior prezzo di tutto il web. Il merito è del doppio sconto disponibile sulla pagina prodotto: oltre a quello fisso del 29% che fa già risparmiare 400 euro, puoi aggiungere un coupon che si attiva in fase di pagamento che fa scendere il prezzo di altri 150 euro. Il risultato finale è uno sconto totale di 550 euro e del prezzo più basso del web.

Con il Galaxy Z Flip6 Samsung fa un ulteriore salto in avanti nel settore degli smartphone pieghevoli. Partendo dall’ottima base del modello precedente, è intervenuta su singoli aspetti per renderlo ancora più performante. Ad esempio, il comparto fotografico si impreziosisce di un sensore principale da 50 megapixel che assicura scatti di livello professionale. La batteria è ancora più grande e ora non avrai problemi ad arrivare a fine giornata. Il doppio display resta una delle funzionalità più utili del Galaxy Z Flip6 e puoi personalizzare lo schermo esterno in base ai tuoi desideri. Cosa chiedere di più da uno smartphone pieghevole?

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario sottrarre il coupon sconto di 150 euro. Per vedere il prezzo definitivo devi cliccare sul banner e aprire la pagina prodotto.

Galaxy Z Flip6: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo mai vista prima per il Galaxy Z Flip6 che lo fa diventare uno dei best-buy da comprare oggi. Lo smartphone pieghevole è disponibile in offerta con un prezzo di 849,41 euro, frutto del doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre a quello fisso del 29%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare 150 euro in fase di check-out. In questo modo il risparmio totale è di 550 euro, mentre lo sconto sfiora il 40%.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito e testarlo a fondo, ma difficilmente resterai deluso. Puoi anche dilazionare il pagamento arate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Galaxy Z Flip6: le caratteristiche tecniche

Prima di essere uno smartphone pieghevole, il Galaxy Z Flip6 è a tutti gli effetti un telefono premium e per capirlo basta analizzare la scheda tecnica. Samsung ha scelto le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da uno schermo interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Lo schermo esterno, invece, è da 3,4 pollici e lo puoi personalizzare con i tanti widget sviluppati da Samsung e utilizzarlo per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente oppure trasformarlo in un obiettivo per scattare selfie. Prestazioni straordinarie grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna (si tratta della versione più potente tra quelle disponibili sul mercato).

Samsung è intervenuta anche sul comparto fotografico migliorandolo enormemente. Nella parte esterna trovi un sensore principale da 50 megapixel coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10 megapixel. A supporto trovi anche tecnologie esclusive sviluppate da Samsung, come ad esempio Nightography che permette di scattare ottime foto anche quando c’è poca luce.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria che ora ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Essendo un telefono pieghevole non possiamo non parlare del design. Samsung ha lavorato molto sulle linee dello smartphone e lo ha reso più compatto e più resistente. È pensato per durare a lungo e resiste anche alle cadute grazie al bordo in alluminio.

Infine, come tutti gli smartphone top di gamma lanciati da Samsung in questi ultimi mesi, troviamo a bordo Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda sud-coreana. Grazie a Galaxy AI hai gratuitamente a disposizione un set di strumenti molto utili, come ad esempio il traduttore live per effettuare chiamate all’estero, oppure la funzione per cercare sul web oggetti presenti nelle foto. Ottimi anche gli strumenti che ti permettono di modificare i tuoi scatti per renderli perfetti.

