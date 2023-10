Garmin Epix, sconto incredibile: il prezzo è in picchiata

Fonte foto: Garmin / YouTube

Bisogna fare molta attenzione alle offerte disponibili al Prime Day di Amazon: molto spesso traggono in inganno. E non perché mostrano degli sconti più alti rispetto a quelli reali, ma esattamente l’opposto. E questo Garmin Epix di cui ti parliamo in questo articolo, ne è il più fulgido esempio. Stiamo parlando di un orologio unico nel suo genere e con caratteristiche e funzionalità pensate per gli amanti dell’avventura e dell’esplorazione. Un orologio che ha costo di listino piuttosto elevato (lo troviamo sul sito ufficiale a più di 800€), ma che grazie all’offerta Prime riesci a risparmiare quasi 300€. Lo sconto si aggira sul 30% e fa scendere il prezzo al minimo storico. Guardando, però, la pagina prodotto su Amazon si può restare "scottati": lo sconto segnalato è solo dell’11%. Il motivo ve lo spieghiamo noi: a causa di una nuova direttiva europea, i siti di e-commerce sono obbligati a mostrare il prezzo più basso dell’ultimo periodo e non quello di listino. E quindi si può incappare in facile errori e pensare che quella che in realtà è un’offerta da cogliere al volo, sia solamente una promo come tutte le altre.

Non è come tutti gli altri il Garmin Epix di seconda generazione. Stiamo di un orologio, che come dice il suo nome, è "epico" in ogni cosa che fa. Realizzato con materiali super resistenti, dotato delle migliori tecnologie di questi ultimi anni, e anche di funzionalità avanzatissime che si rivelano utili quando si è in mezzo ai boschi oppure si sta facendo una passeggiata con la mountain bike. Grazie alle oltre 30 app per lo sport puoi veramente tenere sotto controllo le tue performance e analizzarle grazie alle statistiche avanzate.

Garmin Epix

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Garmin Epix: funzionalità e caratteristiche

Il Garmin Epix è costruito per essere utilizzato in qualsiasi situazione, anche le più avventurose. Fa parte della famiglia degli smartwatch rugged, speciali orologi (quasi) indistruttibile realizzati con materiali premium che resistono a qualsiasi temperatura, alle cadute, ai graffi e alla polvere. È dotato di uno schermo AMOLED di 1,3" che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole e grazie alla tecnologia Always on è sempre pronto a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Sulla ghiera sono presenti anche dei tasti fisici che ti permettono di utilizzarlo anche se hai problemi con lo schermo touch. Uno dei punti forti dell’orologio Garmin è la batteria: con un utilizzo normale copri fino a 16 giorni.

Passiamo alle caratteristiche che lo rendono veramente unico. Come detto, è un orologio pensato per gli sportivi e per questo motivo sono presenti più di 30 app dedicate alle varie attività sportive. Oltre alla classica corsa, ci sono sport anche più avventurosi come il trekking, la mountain bike e lo sci. Per gli esercizi a corpo libero ci sono anche i video animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo. L’orologio offre anche statistiche avanzate come il V02 Max, la stamina, metriche delle prestazioni, il passo medio regolato in pendenza e ti aiuta anche a preparare gare semi professionistiche o amatoriali grazie ai suggerimenti del Garmin Coach.

Non manca il GPS integrato che ti aiuta a trovare sempre la giusta via da seguire. Ma non solo. Con degli abbonamenti opzionali puoi scaricare mappe super dettagliate. Sono presenti anche dei sensori speciali, tra cui l’altimetro, il barometro e una bussola elettronica a 3 assi.

Per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute, lo smartwatch Garmin fornisce un report mattutino con la panoramica sul sonno, sul recupero e anche lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Il sensore PulseOX, invece, misura in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche la rilevazione dello stress con esercizi ad hoc di respirazione per diminuire la stanchezza mentale.

Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi ricevere le notifiche direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay, invece, puoi pagare la spesa o il conto al ristorante in modalità contactless.

Garmin Epix: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi trovi il Garmin Epix di seconda generazione al minimo storico grazie allo sconto di quasi il 30% che fa scendere il prezzo a 565€. Rispetto al prezzo di listino risparmi quasi 300€ e approfitti di una promo che puoi vedere solo il giorno del Prime Day. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 113€ al mese sfruttando il servizio che trovi nella pagina prodotto Amazon. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo: per il reso hai 30 giorni di tempo.

Garmin Epix