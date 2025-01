Garmin epix Pro, prezzo in picchiata su Amazon: va comprato subito

Sconto mai visto prima per lo smartwatch indistruttibile di Garmin. Solo grazie all'offerta di oggi risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

L’assonanza lessicale non è casuale: il Garmin epix Pro di seconda generazione è veramente uno smartwatch epico. E non è un’iperbole: trovare smartwatch con le stesse caratteristiche e funzionalità offerte da questo modello è difficile. Il Garmin epix Pro, infatti, è sia un orologio pensato per l’utilizzo quotidiano, con tante funzioni pensate per il monitoraggio della salute, sia uno smartwatch per chi ama l’avventura, grazie alla grande resistenza e a un GPS super preciso. Un wearable, quindi, che si adatta a qualsiasi utilizzo e che non ti delude in nessuna occasione.

Oggi, però, non siamo qui a decantare le caratteristiche dello smartwatch, bensì l’offerta disponibile su Amazon che fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Per questo orologio si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce può assicurare e che ti permettono di fare un super affare. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare molto presto.

Garmin epix Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da non farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi trovi su Amazon il Garmin epix Pro di seconda generazione in promo a un prezzo di 740,47 euro, con uno sconto del 22% rispetto a quello consigliato. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo che puoi trovare sul web. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 148,10 euro al mese.

Lo smartwatch di Garmin è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo. Ma difficilmente resterai deluso da questo orologio che assicura funzionalità straordinarie.

Garmin epix Pro: funzionalità e caratteristiche tecniche

Un orologio che non cerca compromessi e che ti assicura tutto quello che promette di fare: monitoraggio avanzato della salute, controllo preciso degli allenamenti e una grande resistenza alle cadute e alle variazioni di temperatura.

Il modello oggi in offerta è quello più grande, con schermo AMOLED da 51 millimetri. Display extra large per tenere sotto controllo ogni singola statistica e che si legge bene anche sotto la luce del sole grazie alla luminosità elevata. Sulla scocca è presente anche una torcia LED da attivare nel momento del bisogno e che ti aiuta a ritrovare la giusta strada, anche grazie al chip GPS ad altissima precisione. Lo puoi utilizzare anche immerso nell’acqua, grazie all’impermeabilità fino a 50 metri.

Se sei un amante degli sport all’aperto e vuoi migliorare le tue prestazioni, il Garmin epix Pro di seconda generazione è l’orologio perfetto. Oltre alle 30 app dedicate a tanti sport differenti, hai a disposizione una serie di metriche avanzate che ti mostrano il tuo livello di allenamento e forniscono dati avanzati come ad esempio l’Endurance Score o l’Hill Score. Lo smartwatch ti suggerisce anche quale allenamento fare durante la giornata e i tempi di recupero. Sullo schermo puoi anche vedere gli allenamenti animati per capire bene come eseguire un esercizio a corpo libero.

Tutte queste funzioni, senza un monitoraggio attivo e avanzato della salute sarebbero inutili. I sensori nascosti sotto la scocca tengono sotto controllo il tuo stato di salute in ogni momento della giornata e al mattino ricevi anche un report con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca e altre utili informazioni.

Collegando l’orologio allo smartphone puoi ricevere le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa avvicinando il polso al POS. Chiudiamo con un’altra caratteristica unica dell’orologio: l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 31 giorni.

