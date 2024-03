Garmin fenix 6 Solar, il prezzo crolla: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Manca sempre meno alla Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento targato Amazon e che permette di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti. L’inizio è programmato alle ore 00:00 del 20 marzo (lo seguiremo in diretta sul nostro Canale Telegram dedicato alle offerte, iscrivetevi gratuitamente cliccando qui), ma già cominciano ad apparire online alcune offerte interessantissime. Come questa che riguarda il Garmin fenix 6 Solar, smartwatch super resistente e a ricarica solare tra i più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo. Grazie all’offerta disponibile oggi, il prezzo scende al minimo storico e al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto eccezionale del 37%. Il risparmio supera i 250 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’offerta confezionata ad hoc per tutti coloro che sono alla ricerca di un orologio veramente unico.

Il Garmin fenix 6 Solar, infatti, raggruppa in un unico dispositivo funzionalità che le altre aziende suddividono in più orologi. Ad esempio è realizzato con materiali super resistenti e lo puoi utilizzare per le tue avventure all’aperto, oppure lo puoi ricaricare con i raggi del sole grazie alle particolari lenti presenti sulla scocca. Tutto questo permette alla batteria di raggiungere dei numeri record impensabili per i competitor. E a questo prezzo diventa un vero best seller. Approfittane subito prima che terminino le scorte cliccando sul banner qui in basso.

Garmin fenix 6 Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Grazie allo sconto del 37% il prezzo del Garmin fenix 6 Solar crolla a 474,99 euro, minimo storico di questo ultimo periodo e miglior prezzo online. Il risparmio rispetto a quello di listino supera i 250 euro e fa capire la bontà di questa promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 95 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto su Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Acquistandolo oggi, inoltre, avrai ancora la possibilità di utilizzarlo per ben 30 giorni e decidere eventualmente di fare il reso gratuito. Ma difficilmente resterai deluso da questo orologio smart.

Garmin fenix 6 Solar: funzionalità e caratteristiche

Progettato per l’outdoor, per la vita attiva e per tutti coloro che non vogliono un semplice orologio, ma un dispositivo versatile e funzionale. Il Garmin fenix 6 Solar è quanto di meglio tu possa trovare sul mercato e il merito è delle scelte dell’azienda statunitense, diventata oramai un punto di riferimento nel settore.

Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo orologio, partendo da uno schermo da 1,3 pollici con un’ottima luminosità e soprattutto molto resistente. Lo smartwatch, infatti, è stato concepito per rispettare gli standard militari statunitensi per resistenza termica, alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. A tutto questo bisogna aggiungere una caratteristica ancora più unica. Grazie alla presenza sulla scocca di speciali lenti, l’orologio è in grado di trasformare i raggi del sole in energia extra per l’orologio. In questo modo la batteria raggiunge una durata che gli altri orologi smart possono solo sognare.

Abbiamo detto che si tratta di uno smartwatch pensato per l’outdoor e non a caso a bordo sono presenti una ventina di app precaricate dedicate ai diversi sport. Oltre alle attività classiche trovi lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf e anche allenamenti a corpo libero. Sullo schermo puoi anche vedere degli esercizi animati che ti mostrano come effettuare alcune attività. Per ogni attività raccogli tantissimi dati differenti che puoi analizzare con calma tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di navigazione internazionale per acquisire la tua posizione in poco tempo. Presenti anche i sensori ABC: altimetro, barometro e una bussola elettronica a tre assi.

Puoi monitorare la tua salute in ogni momento grazie ai sensori nascosti sotto la scocca. La frequenza cardiaca è in tempo reale e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. Il sensore Pulse OX, invece, è specifico per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e per il controllo del sonno, con un report che ti mostra come riposi durante la notte.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Smart Notification permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay paghi il conto al ristorante o la spesa al supermercato direttamente con l’orologio.

