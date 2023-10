Garmin fenix 7 in offerta al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Garmin

Garmin ha costruito in questi anni una sua nicchia di mercato nel settore degli smartwatch che via via è diventata sempre più grande e con tanti "seguaci". I meriti sono dei suoi dispositivi pensati per gli amanti degli sport outdoor, con funzionalità ad hoc e che difficilmente trovi sugli orologi della concorrenza. Un esempio è il Garmin fenix 7, smartwatch (quasi) indistruttibile lanciato da poco sul mercato e che ha fatto molto parlare di sé per alcune caratteristiche davvero uniche. Oggi, però, a catturare l’attenzione è la promo lancio che trovi su Amazon: lo smartwatch è disponibile con uno sconto che fa risparmiare ben 160€ e scendere il prezzo al minimo storico. Ma non solo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Il Garmin fenix 7 ruba l’occhio per alcune caratteristiche davvero uniche. Un esempio è la batteria che può durare fino a 18 giorni e che non ti lascia mai a piedi. Per gli amanti dell’avventura, invece, trovi tante funzioni ad hoc che ti permettono di tenere traccia dei percorsi, le calorie bruciate e di raccogliere statistiche avanzate da utilizzare per migliorare le proprie performance. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo.

Un concentrato di tecnologia e potenza, con tante funzionalità uniche e speciale. Ma non solo. Costruito utilizzando materiali premium e super resistenti che rendono il Garmin fenix 7 quasi indistruttibile. Lo smartwatch, infatti, è stato testato secondo gli standard militari statunitensi per resistenza termica, agli urti, alla polvere ed è anche impermeabile. Il perfetto compagno di viaggio per chi ha la passione per le attività all’aria aperta e per le escursioni.

E parlando proprio di escursioni, trekking e sport avventurosi, lo smartwatch mette a disposizione più di 30 applicazioni veramente uniche. Puoi trovare app per lo sci alpinismo, lo snowboard, lo sci di fondo, il surf, la mountain bike, gli allenamenti ad alta intensità e per ognuno ci sono funzioni e statistiche ad hoc. È come avere un personal trainer al proprio fianco specializzato su tantissimi sport differenti. Per i runner, invece, ci sono delle app che ti aiutano a preparare le gare amatoriali o semi-professionistiche con allenamenti giornalieri e routine programmate. Non manca, logicamente, un sensore GPS che tiene traccia della tua posizione in ogni momento e ti aiuta anche a ritrovare il sentiero o la strada corretta quando sei tra i sentieri di montagna. Il merito è anche dei sensori ABC: altimetro, barometro e bussola a 3 assi.

Presenti anche i sensori per la salute. Puoi conoscere in ogni momento lo stato di salute del tuo cuore e la frequenza cardiaca al polso. Inoltre, ricevi ogni mattina un report con una panoramica sulle ore di sonno, sul recupero, sullo stato della variabilità cardiaca e il meteo. Il sensore PulseOX, invece, monitora la saturazione dell’ossigeno nel cuore per l’acclimatamento in montagna.

Chiudiamo con un paio di caratteristiche tecniche. Lo schermo ha una dimensione di 1,3" e la batteria può durare fino a 18 giorni con un utilizzo normale. Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi ricevere le notifiche di messaggi e chiamate direttamente sul polso. Grazie all’app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando direttamente l’orologio.

Una promo per cominciare nel migliore dei modi il weekend. Oggi trovi il Garmin fenix 7 in offerta a un prezzo di 491,69€, con uno sconto del 24% rispetto a quello di listino. Uno sconto che fa toccare il punto più basso di sempre e che ti permette di risparmiare ben 160€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto: 5 rate da 98,34€ al mese. Lo smartwatch super resistente di Garmin è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

