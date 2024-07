Garmin fenix 7 al minimo storico: sconto mai visto prima

Oggi trovi lo smartphone super resistente di Garmin in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare 5 rate a tasso zero.

Gli smartwatch super resistenti stanno conquistando sempre più spazio nel mercato italiano e il merito è anche di Garmin che in questi anni ha lanciato dispositivi molto interessanti. Uno degli ultimi è il Garmin fenix 7, l’orologio entry level del produttore statunitense che oggi trovi a un prezzo super interessante. Il merito è dello sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello consigliato e approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Insomma, un’offerta completa e che non puoi farti sfuggire.

Per capirlo basta vedere le funzionalità e le caratteristiche di questo smartwatch rugged. Della sua resistenza abbiamo già detto, ma offre anche molto altro. Come ad esempio le tante modalità di allenamento dedicate agli sport estremi (mountain bike, sci alpinismo, surf), oppure le funzionalità per monitorare la salute e tenere sempre sotto controllo i principali parametri vitali. Dalla sua ha anche una batteria che può durare fino a un massimo di 18 giorni: ti dimenticherai di ricaricarlo.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto imperdibile per il Garmin fenix 7. L’orologio super resistente è disponibile a un prezzo di 399 euro con uno sconto del 33% su quello consigliato. Il risparmio è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7: caratteristiche e funzionalità

Un design moderno e versatile. Il Garmin fenix 7 è un orologio pensato per la vita di tutti i giorni e che assicura funzionalità uniche e speciali. Partiamo dal primo elemento a spiccare: la resistenza. Lo smartwatch è testato secondo gli standard militari USA per resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti, alle cadute ed è anche impermeabile. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici nel caso in cui non si riesca a utilizzare lo schermo touch.

Il Garmin fenix 7 è anche un ottimo smartwatch per gli amanti dello sport. A bordo trovi più di 30 app per le attività fisiche precaricate tra cui alcune dedicate agli sport estremi come sci alpinismo, snowboard, sci di fondo, surf e mountain bike. Disponibili anche gli allenamenti ad alta intensità tra cui AMRAP, EMOM e Tabata. L’orologio offre anche tante funzionalità avanzate come ad esempio gli allenamenti giornalieri consigliati, le previsioni di gara e consigli su come prepararsi in vista di gare amatoriali. Non manca un chip GPS avanzato che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

A questo si affianca anche un sistema avanzato per il monitoraggio della salute. Appena sveglio ricevi un report mattutino che mostra una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Lo puoi anche personalizzare in base ai tuoi desiderata. I sensori nascosti sotto la scocca monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni con un utilizzo normale. Tra le funzioni per la vita di tutti i giorni c’è l’app Garmin Pay per i pagamenti contactless quando sei in giro, mentre con Smart Notification ricevi e-mail e notifiche direttamente sull’orologio.

Garmin fenix 7