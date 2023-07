Garmin fenix 7 Solar, il prezzo crolla: questo è lo smartwatch da comprare oggi

Fonte foto: Garmin

In una classifica dei migliori smartwatch disponibili sul mercato, non può non esserci il Garmin fenix 7 Solar. Non stiamo esagerando: l’orologio smart di Garmin ha tantissime funzionalità che lo rendono uniche e che non troviamo nei dispositivi della concorrenza. Una di queste caratteristiche è già nel nome: grazie a delle speciali lenti presenti sulla scocca, trasforma l’energia solare in carica in più per l’orologio. In questo modo la batteria ha un’autonomia che supera le tre settimane, quasi un record per un dispositivo di questo genere. Inoltre, è realizzato con materiali super resistenti che lo rendono quasi indistruttibile: potrai affrontare sport avventurosi senza paura di rovinare il wearable.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un orologio, quindi, completo e versatile sempre pronti ad aiutarti in ogni situazione. Un orologio che ha anche un prezzo di listino abbastanza elevato, ma che oggi troviamo in super promo su Amazon grazie a uno sconto eccezionale del 25% che fa risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Un minimo storico da non farsi scappare per uno smartwatch con pochi eguali sul mercato. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Insomma, se siete appassionati di avventure all’aperto e siete alla ricerca di un orologio super resistente, questo è il dispositivo che fa per voi.

Garmin fenix 7 Solar

Garmin fenix 7 Solar: caratteristiche e funzionalità

Un orologio unico e speciale, così come il prezzo a cui lo troviamo oggi. Il Garmin fenix 7 Solar è uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato e il merito è esclusivamente delle funzionalità che offre. Vediamole insieme.

Partiamo da quello per cui è stato creato: aiutarti nelle attività all’aperto. Sull’orologio sono precaricate tantissimi sport dal trail running, all’atletica leggera, al nuoto, alla corsa, al ciclismo, le escursioni, canottaggio, sci, golf, surf, indoor climbing e molto altro. Per alcune attività, poi, ci sono funzioni ad hoc che ti permettono di monitorare ancora più efficacemente il tuo sforzo (sci alpinismo, surf, mountain bike, allenamenti HIIT). Se sei un grande appassionato della corsa, questo smartwatch è in grado di aiutarti a preparare anche la maratona grazie a esercizi specifici e a un allenatore (intelligenza artificiale) che ti preparare un programma super completo. Non manca un chip GNSS che ti permette di trovare in ogni momento la giusta direzione da prendere durante le escursioni all’aperto. Inoltre, grazie alle mappe Nextfork puoi trovare il sentiero che più si addice alle tue capacità. Presenti anche i sensori ABC, incluso un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a 3 assi.

Oltre a tutte queste funzionalità per lo sport, ne troviamo altrettante per monitorare il proprio stato di salute. I sensori controllano costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisano se rilevano qualche dato anomalo. Ma non è finita qui: puoi sapere in ogni istante anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch ti invia anche un report mattutino con una panoramica generale sul sonno, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca, il recupero dall’allenamento del giorno prima e il meteo. Inoltre lo puoi anche personalizzare con i dati che più di interessano.

Chiudiamo con un paio di informazioni tecniche. Lo smartwatch ha uno schermo da 1,3" ed è realizzato con materiali (quasi) indistruttibili e ha superato tutti i test militari USA per resistenza alle alte temperature, alla polvere e agli urti. Come già detto, la batteria ha un’autonomia fino a 22 giorni grazie alla presenza di particolari lenti che trasformano i raggi solari in carica extra per la batteria. Infine, troivamo anche l’app Garmin Pay per pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente con l’orologio.

Garmin fenix 7 Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin fenix 7 Solar. Oggi lo troviamo con uno sconto eccezionale del 25% che fa scendere il prezzo a 599€. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200€ e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80€ a tasso zero. L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore. Hai anche tutto il tempo per testarlo a fondo: per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.