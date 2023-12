Garmin fenix 7S, prezzo in caduta libera: è da comprare subito

Fonte foto: Garmin

Natale si avvicina sempre di più e su Amazon continuano a uscire giorno dopo giorno nuove offerte per tantissimi prodotti differenti. Oggi ci vogliamo concentrare su un orologio che sta riscuotendo tantissimo successo e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta del Garmin fenix 7S, uno smartwatch che rientra nella categoria degli orologi rugged, i wearable super resistenti e che puoi utilizzare per le tue avventure all’aperto mentre fai trekking o sport avventurosi come la mountain bike e il surf.

Il Garmin fenix 7S è stato lanciato quest’anno sul mercato e dispone di tecnologie e componenti all’avanguardia. A fare la differenza oggi, però, è il prezzo. Grazie alla promo speciale Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 25% che fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Insomma, una vera promo di Natale da non farsi sfuggire.

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto

Con uno sconto così non bisogna far altro che approfittarne subito. Oggi trovi il Garmin fenix 7S in offerta su Amazon a un prezzo di 490,57€ con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 98,12€ al mese a tasso zero zero utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce e che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi super rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024, quindi puoi decidere di acquistarlo oggi e di regalarlo per Natale senza il timore di non poterlo rispedire indietro.

Garmin fenix 7S: la scheda tecnica

Uno smartwatch in grado di resistere a qualsiasi situazione, anche le più estreme. Il Garmin fenix 7S è realizzato con materiali premium e super resistenti: la cassa è in polimeri fibrorinforzati e l’orologio ha superato i test militari USA per resistenza termica (sbalzi di temperatura), agli urti e all’acqua. Essendo impermeabile lo puoi utilizzare anche in acqua, mentre fai le immersioni o altri sport avventurosi in mare (tipo il surf). Sulla cassa sono presenti anche dei tasti fisici con cui puoi attivare varie funzioni dello smartwatch anche se non riesci a interagire con lo schermo touch.

Un orologio pensato per chi ha una vita attiva, grazie alla presenza di più di 25 app dedicate alle attività sportive più diffuse. Si va dalla classica corsa (con funzionalità ad hoc che ti permettono anche di preparare delle gare semi-professionistiche), al ciclismo fino ad arrivare allo sci di fondo, allo snowboard, alla mountain bike e al surf. Se hai la passione per gli allenamenti a corpo libero, ci sono delle funzioni ad hoc che tengono traccia di ogni singolo movimento. Lo smartwatch è anche in grado di raccogliere statistiche avanzate che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GPS super preciso per sapere sempre quale strada prendere e per tornare dove si è partiti.

Ottime anche le funzionalità per il monitoraggio della salute. Ogni mattina ricevi un report che ti mostra come hai riposato durante la notte grazie al monitoraggio avanzato del sonno e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca, molto utile per capire se hai problemi al cuore. Inoltre, puoi controllare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili. Collegando l’orologio allo smartphone, ottieni le notifiche e i messaggi direttamente sul polso e collegando l’account Spotify puoi ascoltare i tuoi brani preferiti senza tirare fuori dalla tasca lo smartphone. Con l’app Garmin Pay, invece, paghi in modalità contactless il conto al ristorante o la spesa al supermercato. La batteria ha una durata di circa dieci giorni.

