Garmin fenix 7S, con l'offerta Amazon il prezzo crolla: minimo storico

Lo smartwatch di Garmin è in offerta con uno sconto di ben 150 euro e al minimo storico.

Quando si parla di smartwatch top di gamma e con caratteristiche uniche, una delle prime aziende a cui si deve pensare è Garmin. Il produttore statunitense è diventato oramai un punto di riferimento in questo settore, soprattutto per chi va alla ricerca di orologi costruiti con materiali super resistenti e dotati di funzionalità pensate per l’outdoor e per una vita avventurosa. Garmin offre un’offerta variegata di dispositivi di queste genere tra cui spicca il Garmin fenix 7S che, oltre ad avere le caratteristiche succitate, è dotato anche di una super batteria che può durare fino a un massimo di 38 giorni (utilizzando l’orologio in una certa maniera).

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte:

Il Garmin fenix 7S è sicuramente uno degli smartwatch per l'outdoor più desiderati dagli utenti, tanto da diventare in questi ultimi giorni il più venduto su Amazon.

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto

Per essere lo smartwatch più venduto della propria categoria in questo momento bisogna avere delle indubbie qualità, ma soprattutto un super prezzo. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 483,27 euro, con un risparmio netto che supera i 160 euro.

Garmin fenix 7S: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 7S è lo smartwatch da acquistare in questo sabato pre-pasquale. Orologio versatile e che si adatta a tantissimi utilizzi differenti. Pensato appositamente per l’outdoor e per le avventure all’aperto, è ottimo anche nella vita di tutti i giorni aiutandoti nel monitoraggio della salute e in tante piccole attività quotidiane.

Una delle peculiarità di questo Garmin fenix 7S è sicuramente la resistenza. Realizzato con materiali premium, l’orologio è stato testato secondo gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti ed è anche impermeabile. Lo puoi portare con te nelle avventure in mezzo ai boschi senza avere il timore di romperlo. Lo schermo ha una diagonale da 1,2 pollici ed è super luminoso. Sulla scocca sono presenti anche dei tasti fisici da utilizzare quando si è impossibilitati a usare lo schermo touch.

Tutte queste caratteristiche tecniche sono propedeutiche a tutto quello che l’orologio nasconde sotto la scocca. Stiamo parlando delle oltre 30 app dedicate agli sport che puoi utilizzare in qualsiasi momento. Oltre alle attività fisiche classiche, ne trovi alcune dedicate all’outdoor come lo sci alpinismo, lo sci di fondo, il surf e la mountain bike. Per ognuna puoi raccogliere statistiche ad hoc e analizzarle per migliorare le proprie performance. Non manca un chip GNSS super preciso che ti aiuta a non perderti mentre ti avventuri nei boschi.

A tutto questo bisogna aggiungere anche delle ottime funzioni dedicate al monitoraggio della salute. Grazie al sensore PulseOX puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e vieni avvertito se viene rilevato qualche dato anomalo. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo su come riposi durante la notte.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di almeno 10 giorni con un utilizzo normale e che può superare i 30 giorni impostando il risparmio energetico. La funzione Smart notification permette di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio, mentre con l’app Garmin Pay effettui i pagamenti in modalità contactless senza tirare fuori la carta di credito.

