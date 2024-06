Garmin fenix 7S, minimo storico: lo sconto è esagerato

Oggi trovi lo smartphone top di Garmin è in promo con uno sconto del 26% e risparmi 170 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Fonte foto: Garmin

Garmin è da sempre il punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di orologi premium con funzionalità uniche pensate per un utilizzo adatto sia alla vita di tutti i giorni sia per le avventure all’aperto. La migliore espressione di questo connubio è il Garmin fenix 7S, orologio smart da poco uscito sul mercato e da oggi disponibile su Amazon al minimo storico e con uno sconto incredibile che ti fa risparmiare più di 170 euro. E non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il Garmin fenix 7S è quanto di meglio offra il mercato in questo momento. Design robusto che resiste alle intemperie e alle cadute, schermo con un’ottima luminosità e soprattutto tantissime funzionalità legate al monitoraggio della salute e dell’attività sportiva. Uno smartwatch che puoi portare sempre con te, anche se affronti una discesa in mountain bike o se sei un appassionato di surf. E con una batteria a lunga durata che ti dimenticherai di ricaricarla. Insomma, non approfittarne sarebbe un errore grandissimo.

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per cominciare al meglio questo primo weekend estivo. Da oggi trovi il Garmin fenix 7S in promo a un prezzo di 483,90 euro, con uno sconto di ben il 26% rispetto a quello di listino. Un risparmio netto che supera i 170 euro e che ti permette di approfittare del minimo storico. E non è tutto: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 96,78 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi: dovrai aspettare solamente pochi giorni. Hai anche la possibilità di provarlo con tutta calma: per effettuare il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo.

Garmin fenix 7S: scheda tecnica e funzionalità

Cosa rende unico questo Garmin fenix 7S? Vediamo nel dettaglio alcune delle funzionalità partendo dal design. Lo smartwatch è dotato di uno schermo touch molto luminoso e quando si hanno le mani occupate puoi utilizzare i pulsanti presenti sulla scocca per interagire velocemente con le funzioni principali. Come da buona tradizione Garmin, questo smartwatch è anche super resistente e rispetta gli standard militari USA per la resistenza alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura. Inoltre, è anche impermeabile.

Come detto all’inizio, è anche uno smartwatch pensato per gli amanti dello sport. E lo dimostrano le tante app dedicate allo sport precaricate. Oltre alla classica corsa, ciclismo e nuoto, trovi anche attività particolari come sci alpinismo, sci di fondo, surf, mountain bike e allenamenti HIIT. Per ognuna di queste attività puoi raccogliere dati avanzati che ti aiutano a migliorare le tue performance e a confrontarle nel tempo. Puoi anche chiedere il supporto di un coach virtuale per prepararti al meglio in previsione di gare podistiche a livello agonistico. Non manca un chip GNSS che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

Tutte queste funzioni dedicate allo sport sono supportate da altrettante funzioni che trovi per il monitoraggio della salute. Ad esempio, puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione del sangue e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. Presente anche un monitoraggio del sonno che ti mostra come riposi durante il sonno. Disponibile anche una funzione molto utile che ogni mattina ti invia un report ogni mattina con una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità cardiaca e il meteo del giorno. Per le donne, disponibile anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio allo smartphone ricevi le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso e con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto al ristorante o la spesa avvicinando direttamente il polso al POS. La batteria ha un’autonomia di circa 11 giorni con un utilizzo normale.

