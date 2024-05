Garmin fenix 7X Solar, prezzo crollato: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Per iniziare con il giusto spirito questa nuova settimana di maggio, oltre al bel tempo, ci vuole anche una di quelle offerte che solo Amazon sa realizzare. E noi siamo pronti qui a raccontarvela. Stiamo parlando della promo speciale disponibile per il Garmin fenix 7X Solar, smartwatch super resistente dell’azienda statunitense e che trovi sul sito di e-commerce a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto eccezionale del 35% che ti fa risparmiare ben 300 euro. Stiamo parlando dell’orologio più venduto su Amazon nella sua categoria di prodotto e dotato di una scheda tecnica e di funzionalità veramente uniche.

Tra gli smartwatch lanciati da Garmin in questi ultimi mesi è uno dei più dotati ed è in grado di fare veramente di tutto, dal monitorare i principali parametri vitali, fino all’accompagnarti nelle tue avventure all’aperto. Grazie alla presenza di una speciale lente sulla scocca dell’orologio, è in grado di trasformare i raggi del sole in energia extra per la batteria, con un’autonomia che può superare anche i 30 giorni di utilizzo. Uno smartwatch che praticamente non si scarica mai, super resistente a qualsiasi caduta e anche alla polvere e che ti mette a disposizione un numero di funzioni praticamente infinito. Insomma, non acquistarlo a questo prezzo sarebbe un grossissimo errore.

Oggi trovi il Garmin fenix 7X Solar in promo su Amazon a un prezzo di 545 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello consigliato. Per l’orologio si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutti il web, a cui aggiungere tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime. Se pensi che l’offerta finisca qui, ti sbagli di grosso. Infatti, oltre a risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine).

Garmin fenix 7X Solar: caratteristiche e funzionalità

Per essere uno degli smartwatch più venduti su Amazon negli ultimi giorni bisogna avere delle caratteristiche speciali, oltre a un prezzo mai visto prima. Il Garmin fenix 7X Solar è tutto questo, ma anche molto altro. Non esageriamo nel dire che si tratta di un orologio con pochi eguali sul mercato e che ti offre una miriade di funzioni speciali.

Partiamo proprio da quello che contraddistingue questo orologio da tutti gli altri. La prima caratteristica che lo rende unico la si intuisce dal nome. Lo smartwatch è dotato di speciali lenti che trasformano i raggi del sole in autonomia extra per lo smartwatch. In questo modo la batteria può durare più di 30 giorni e praticamente ti dimentichi di ricaricarla. Questa funzione è molto utile soprattutto durante le escursioni: basta "catturare" un raggio di sole per estendere la durata della batteria. L’altra caratteristica speciale riguarda la resistenza dell’orologio. Infatti, il Garmin fenix 7X Solar è realizzato con materiali super resistenti e ha superato i test militari USA per la resistenza termica, agli urti e all’acqua (è anche impermeabile).

A tutto questo si aggiungono funzioni avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica. A bordo trovi una trentina di app dedicate agli sport più praticati e ad alcune attività pensate per chi ama l’avventura. Infatti, hai delle funzioni ad hoc per lo sci alpinismo, lo sci di fondo, il surf e la mountain bike. Per ogni sport puoi raccogliere e analizzare tanti dati differenti che ti aiutano a migliorare le tue performance. Presenti anche gli allenamenti HIIT ad alta intensità come ad esempio AMRAP, EMOM e Tabata. Per chi fa allenamenti a livello professionale, ci sono degli widget ad hoc che ti aiutano a preparare al meglio le gare e gli appuntamenti importanti. Non manca un chip GNSS che localizza la tua posizione in pochissimo tempo e anche app specifiche per le mappe con sentieri e percorsi dove andare all’avventura.

Sotto la scocca sono presenti anche sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e vieni avvisato se rileva qualche dato anomalo. Presente anche il "coach del sonno" che monitora il tuo riposo quotidiano e fornisce utili consigli su cosa fare per migliorarlo. Ogni mattina ricevi anche un report con una panoramica generale del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Lo puoi anche personalizzare con altre metriche.

Chiudiamo con le funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio allo smartphone puoi ricevere le notifiche direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay paghi il conto al ristorante o la spesa utilizzando lo smartwatch.

