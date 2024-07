Garmin fenix 7X Solar, sconto esagerato: prezzo da Prime Day

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Garmin

All’inizio ufficiale del Prime Day 2024 di Amazon mancano meno di ventiquattro ore (lo "start" è fissato alle ore 00:01 del 16 luglio), ma l’offerta di cui ti parliamo oggi non ha nulla da invidiare a quelle che vedremo nei prossimi giorni. E riguarda uno smartwatch veramente speciale e con caratteristiche uniche: parliamo del Garmin fenix 7X Solar, un orologio che rientra nella categoria dei dispositivi rugged, che si contraddistinguono per la loro resistenza e per aver superato i test militari USA per le cadute, i graffi, gli sbalzi di temperatura e l’impermeabilità all’acqua. Questo orologio, oltre a tutto questo, ha anche un’altra caratteristiche che lo rende ancora più speciale: grazie a una particolare lente presente sulla scocca trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria che così raggiunge dei valori record (supera i 30 giorni con un utilizzo normale).

Come detto, a catturare l’attenzione di oggi è soprattutto l’offerta con cui lo troviamo disponibile su Amazon. Lo sconto del 33% fa scendere il prezzo al valore più basso di sempre e risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino. Una vera offerta da Prime Day arricchita anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’esborso iniziale viene abbassato e diventa alla portata anche di coloro che non vogliono spendere una cifra elevata in una sola volta. Approfittane subito e non farti scappare questa grandissima opportunità.

Garmin fenix 7X Solar

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Garmin fenix 7X Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Garmin fenix 7X Solar. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 503,90 euro, con un risparmio netto che sfiora i 250 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando di uno dei migliori orologi sul mercato e nella sua categoria. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo in 5 rate da 100,78 euro a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che puoi attivare direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità dell’orologio è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi anche provare in tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Non farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare molto presto.

Garmin fenix 7X Solar

Garmin fenix 7X Solar: la scheda tecnica

Per capire la bontà di questo orologio basta soffermarsi sul badge "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che viene riservato solamente a dispositivi che rispettano alcuni specifici requisiti di qualità. E il Garmin fenix 7X Solar li ha tutti. A partire da un grado di resistenza che lo rende uno smartwatch rugged. Ha superato i test militari USA per la resistenza alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile, tanto da poterlo utilizzare senza troppi problemi al mare o in piscina. A tutto questo si aggiunge la seconda caratteristica che lo rende speciale: sfruttando la luce del sole puoi ricaricare la batteria e donare carica extra. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 35 giorni utilizzandolo in modalità smartwatch. Un vero record per il settore.

L’orologio offre anche tanto altro. A bordo trovi più di 30 profili sport precaricati, tra cui alcuni di livello professionale veramente unici. Oltre alla classica corsa all’aperto, ciclismo, trekking, puoi scegliere tra sci alpinismo, snowboard, sci di fondo, surf e mountain bike, solo per citarne alcuni. Per ognuna di queste attività puoi raccogliere statistiche avanzate da analizzare tramite l’app dello smartphone e capire dove migliorare. Presente anche una modalità per gli allenamenti ad alta intensità tra cui AMRAP, EMOM e Tabata. Trovi anche tutta una serie di funzioni pensate per chi pratica sport a livello agonistico: migliorare le proprie prestazioni non è mai stato così semplice. Sotto la scocca è presente anche un chip GNSS rapido e preciso che ti geolocalizza in poco tempo e a disposizione hai anche alcuni servizi app specifiche per sentieri e strade da percorrere.

Ad accompagnarti ci sono anche funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, con la possibilità di tracciare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattina ricevi anche un report con una panoramica del sonno avanzata, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità cardiaca. Puoi personalizzare il report in base alle tue necessità. Presente anche il monitoraggio del sonno con un report completo su come hai riposato.

Chiudiamo con alcune funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Con Smart Notification ricevi gli avvisi dello smartphone direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay paghi la spesa o il conto al ristorante direttamente dall’orologio.

Garmin fenix 7X Solar