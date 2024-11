Garmin fenix 7X Solar, con lo sconto Black Friday il prezzo è crollato

Il Garmin fenix 7x Solar è in offerta con uno sconto del 29% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Puoi pagarlo anche a rate a tasso zero. Scopri il prezzo e le caratteristiche

Ci sono alcuni prodotti che in eventi come il Black Friday riescono a conquistare maggiormente l’attenzione delle persone. Uno di questi è sicuramente lo smartwatch, dispositivo diventato sempre più utilizzato nella vita di tutti i giorni. E proprio per questo motivo oggi ti proponiamo uno dei migliori modelli disponibili oggi in offerta: il Garmin fenix 7X Solar. Parliamo di un orologio veramente unico per le sue caratteristiche: oltre a essere super resistente e perfetto per le tue avventure all’aperto, è dotato anche di una speciale lente sulla scocca in grado di "intercettare" i raggi solari e trasformali in carica extra per la batteria. In questo modo l’autonomia raggiunge fino i 37 giorni.

La promo di oggi lo rende uno dei migliori smartwatch rugged che puoi trovare sul mercato. Lo sconto del 29% fa scendere il prezzo al punto più basso di questi ultimi giorni e riesci a risparmiare più di 200 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qua: per tutto il periodo del Black Friday lo puoi acquistare a rate a tasso zero e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Essendo spedito da Amazon hai la sicurezza che ti arriverà a casa nel giro di pochissimi giorni. Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare il tuo nuovo orologio smart, è arrivata oggi.

Garmin fenix 7X Solar: prezzo, offerta e sconto Black Friday

Il Garmin fenix 7X Solar è disponibile in offerta su Amazon per il Black Friday 2024 a un prezzo di 530 euro, merito dello sconto del 29% che trovi in pagina. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e anche di uno dei migliori prezzi che puoi trovare online. Il risparmio garantito supera i 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto (promo valida solo fino al 5 dicembre).

Non finisce qui. L’offerta si impreziosisce anche della spedizione rapida e del periodo di reso gratuito esteso fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Molto semplice: hai quasi due mesi per testarlo oppure lo puoi già acquistare oggi in vista del Natale e approfittare del minimo storico. Le scorte stanno per terminare, quindi ti conviene essere veloce.

Garmin fenix 7X Solar: le caratteristiche tecniche

Il Garmin fenix 7X Solar è lo smartphone universale che non si scarica mai. Universale perché lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata, sia che sei al lavoro sia che ti stai allenando o stai facendo un’escursione in montagna. Il "non si scarica mai" non è un’esagerazione. Come si può intuire dal suffisso "Solar", lo smartwatch è dotato di una particolare lente sulla scocca che trasforma i raggi del sole in energia extra per la batteria, che in questo modo può arrivare fino a un massimo di 37 giorni, un vero e proprio record per il settore.

Lo smartwatch si differenzia dalla massa anche per la sua resistenza. È stato progettato per resistere a qualsiasi temperatura ed è resistente ai graffi e alla cadute, oltre a essere anche impermeabile. Non a caso rispetta gli standard militari USA per la resistenza. Dotato di uno schermo ad alta luminosità che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, a partire dai principali parametri vitali. Infatti, grazie ai sensori presenti sotto la scocca, puoi tenere sempre sotto controllo le informazioni principali sul tuo corpo, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e al mattino ricevi un report completo su come hai riposato durante la notte, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e le informazioni principali sul meteo.

Il Garmin fenix 7X Solar, resta, però, un orologio progettato per gli amanti dello sport e dell’avventura. A bordo trovi più di 30 app dedicate allo sport, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto. Per chi ama le attività più avventurose, lo smartwatch è in grado anche di tracciare lo sci alpinismo, lo snowboard, il surf e la mountain bike. Per ognuno di questi sport raccoglie statistiche avanzate che puoi analizzare per migliorare le tue performance. Non manca un chip GPS ad alta precisione in grado di geolocalizzare la tua posizione in pochissimi secondi.

Concludiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Smart notification ti permette di ricevere le notifiche dei messaggi in entrati dello smartphone direttamente sull’orologio, mentre con Garmin Pay puoi pagare il conto o la spesa avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS.

