Garmin Forerunner 165 ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Garmin ha annunciato l’arrivo dei nuovi smartwatch della serie Forerunner che comprende il Garmin Forerunner 165 e il Garmin Forerunner 165 Music.

Due dispositivi orientati al mondo del running, con cui tenere sotto controllo i parametri vitali e, naturalmente, tutti i progressi negli allenamenti.

A questo bisogna aggiungere un comparto tecnico di tutto rispetto con uno schermo AMOLED chiaro e luminoso, il GPS integrato e la possibilità di utilizzare Garmin Coach e avere sempre a disposizione un personal trainer pronto ad affiancare l’utente negli allenamenti quotidiani.

Garmin Forerunner 165: scheda tecnica

Garmin Forerunner 165 ha un display AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel e funzione Always On.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali includono il rilevamento della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), dei livelli di idratazione, della frequenza respiratoria e la funzione Body Battery per tenere sotto controllo i livelli energetici nell’arco delle 24 ore e riorientare in base a questo il proprio allenamento.

Non mancano le modalità per il rilevamento della qualità del sonno, dei livelli di stress (con esercizi e suggerimenti per riprendere il controllo) e della salute della donna (con la possibilità di inserire i dati dell’ultima mestruazione per monitorare il periodo di ovulazione, ricevere notifiche all’arrivo del ciclo e suggerimenti per attenuare i fastidi).

Le impostazioni per gli sportivi, invece, comprendono oltre 25 profili di allenamento da utilizzare sia per le attività indoor che per quelle outdoor. Tra le discipline disponibili ci sono palestra, ciclismo, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), tennis, pickleball, padel e molto altro.

Meritano una menzione a parte la corsa e la camminata che su questo modello hanno moltissime funzionalità specifiche, ottime per monitorare i progressi fatti, analizzare le proprie performance e ottenere previsioni sulle gare in base alla propria forma fisica.

Tutte queste attività possono essere monitorare costantemente con Morning Report che mostra un riassunto dei parametri vitali e dei progressi degli allenamenti e i Training effect che mostrano in che modo gli allenamenti influiscono sul proprio stato di salute.

Oltretutto con le Modalità di allenamento adattive di Garmin Coach gli utenti possono definire traguardi e obiettivi e lasciare che il device definisca il miglior piano di allenamento.

Inoltre utilizzando l’app Garmin Connect è possibile scoprire decine di modalità di allenamento gratuite per discipline diverse e creare piani personalizzati da inviare direttamente allo smartwatch.

Presenti anche le funzioni per la gestione delle notifiche dello smartphone, quelle per i contenuti in riproduzione e la modalità Trova il mio smartphone.

Inoltre con il modello Garmin Forerunner 165 Music è possibile scaricare brani e playlist da Spotify, Deezer o Amazon Music per l’ascolto senza telefono tramite cuffie wireless.

Tra le connessioni abbiamo il Bluetooth, l’ANT+ da utilizzare con i sensori esterni per il monitoraggio dei parametri vitali, l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione.

Sul fronte dell’autonomia Garmin garantisce fino a 11 giorni in modalità smartwatch, che salgono a 20 in risparmio energetico. Attivando il rilevamento della posizione, a seconda della modalità scelta, si arriva tra le 17 e le 19 ore.

Garmin Forerunner 165: prezzo e disponibilità

I nuovi device Garmin della serie Forerunner 165 sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda e presso i principali rivenditori. Il prezzo suggerito è di: