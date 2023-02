Garmin Forerunner 965 è pronto: come sarà

Garmin sembra in procinto di aggiungere un nuovo modello di smartwatch al suo già ampio listino di orologi intelligenti, destinati principalmente a chi ha la necessità di tenere sotto controllo le proprie performance fisiche. Il nuovo modello, ovvero il Garmin Forerunner 965 arriva a un anno di distanza dal lancio del Forerunner 955 (in foto) ed ora sappiamo praticamente tutte le specifiche tecniche grazie a un rivenditore vietnamita che sul suo e-commerce le ha pubblicate per sbaglio confermando ciò che in molti prevedevano: Garmin Forerunner 965 sarà un orologio di alta gamma destinato agli atleti, ma con un focus sul running.

Garmin Forerunner 965: caratteristiche tecniche

La prima e forse più importante novità offerta dal Garmin Forerunner 965, riguarda il display touchscreen. Per questo nuovo modello Garmin ha scelto un pannello AMOLED da 14 pollici ed ha anche aumentato la risoluzione, passando dai 260×260 pixel del Forerunner 955 ai 416×416 pixel del nuovo arrivato.

Migliora la durata della batteria, che Garmin per il suo nuovo Forerunner 965 indica in 23 giorni con un utilizzo normale che prevede anche l’utilizzo dei vari sensori per il monitoraggio della salute e, addirittura fino a 31 ore consecutive con il GPS attivato.

La durata della batteria degli smartwatch di Garmin è ormai ben nota a tutti, tanto che in occasione del lancio dell’Apple Watch Ultra Garmin si divertì molto a pubblicare un post in cui diceva che "Noi misuriamo la durata in mesi, non ore".

Il sistema satellitare integrato (GNSS/GPS/GLONASS), abbinato alla tecnologia SatIQ, consente al Forerunner di fornire con la massima precisione la posizione di chi indossa lo smartwatch e quindi offrire, tra le altre cose, il percorso migliore per giungere alla destinazione desiderata, in bici, a piedi o perché no anche a nuoto.

Questo sistema di tracciamento si rende anche molto utile quando si attiva il sistema di monitoraggio e rilevamento degli incidenti, che in autonomia invia la posizione ai contatti di emergenza decisi dall’utente, quando si verifica un problema.

Si tratta di un sistema simile alla chiamata di emergenza in caso di caduta integrata negli Apple Watch (che ha causato anche tanti falsi allarmi), ma quello del Forerunner chiama una serie di contatti scelti dall’utente e non un servizio di emergenza pubblico.

Sono ovviamente presenti tutti i sensori per il monitoraggio della salute e delle prestazioni fisiche tra cui un cardiofrequenzimetro, ma non si parla dell’integrazione della tecnologia che consente di fare un ECG in tempo reale. Il fatto che non sia menzionata nella pagina del rivenditore vietnamita però non significa obbligatoriamente che questa funzione non sia realmente presente sul dispositivo (sull’attuale Forerunner 955 non c’è).

Il Garmin Forerunner 965 avrà una cassa in titanio e il cinturino in silicone, che sarà disponibile nei colori nero, bianco e giallo.

Garmin Forerunner 965: disponibilità e prezzo

I siti cinesi e vietnamiti danno con assoluta certezza il lancio del Garmin Forerunner 965 il prossimo 14 marzo, ma non è chiaro se solo in Asia o a livello globale. Il suo prezzo dovrebbe essere compreso tra i 599 e 700 dollari che al cambio attuale equivalgono a 565-660 euro.

Prezzi in linea, dunque, con quelli dell’attuale Garmin Forerunner 955, che parte da circa 550 euro per la versione base.