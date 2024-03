Garmin Venu 2 Plus al minimo storico: è da comprare subito

Oggi trovi lo smartwatch Garmin Venu 2 Plus in offerta con uno sconto del 34% e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. Ecco quanto costa e le funzionalità.

Scegliere lo smartwatch giusto per le proprie necessità non è così semplice. Se fino a un paio di anni fa l’offerta era molto limitata e si era costretti ad adattarsi a quello che offriva il mercato, ora la questione è molto più complessa: sul mercato trovi centinaia di prodotti e tutti con caratteristiche molto differenti tra di loro. Hai bisogno di un orologio per monitorare la tua attività sportiva? Ne trovi a decine e tutti differenti tra di loro. Cerchi uno smartwatch che ti aiuti nelle attività outdoor? Anche in questo caso il mercato ne è pieno. Ci sono, però, anche smartwatch completi e versatili che si adattano a qualsiasi utilizzo e sono sempre pronti a supportarti. In questa categoria rientra il Garmin Venu 2 Plus, uno dei migliori nella sua categoria di prezzo. Si tratta di un orologio che offre praticamente tutto, dal monitoraggio attivo della salute fino a più di 25 app per lo sport. E con una batteria che ti assicura la giusta autonomia.

La buona notizia di oggi riguarda il prezzo a cui lo trovi online. Il Garmin Venu 2 Plus è in promo speciale con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori occasioni per acquistare uno smartwatch completo e anche bello da indossare.

Garmin Venu 2 Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo a cui trovi oggi il Garmin Venu 2 Plus è un vero affare. Lo smartwatch del produttore statunitense è in promo con uno sconto del 34% che fa crollare il prezzo a 299 euro. Risparmi ben 150 euro e approfitti anche del minimo storico. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi nella fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove direttive Amazon. L’orologio è disponibile in due colorazioni differenti.

Garmin Venu 2 Plus: scheda tecnica e funzionalità

Uno smartwatch con pochi eguali sul mercato. Lo schermo AMOLED da 1,3" ultra-luminoso permette di vedere in modo chiaro anche sotto il sole. Dotato anche dell’opzione always-on e della protezione Corning Gorilla Glass 3, che lo rende resistente alle cadute. Elegante, grazie alla lunetta in acciaio inox, ma anche comodo, grazie al cinturino in silicone.

Prevede già oltre 25 app precaricate per gli sport all’aperto e indoor, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, sollevamento pesi, yoga, pilates, ecc. Potrai scaricare sempre nuove app tramite Connect IQ Store. Inoltre, potrai monitorare la qualità del sonno, e per le donne in gravidanza, controllare battito, ossigeno nel sangue ed altri parametri vitali. Molto utile poi la funzione Garmin Pay, per pagare velocemente e in modo sicuro senza contanti. Molto utile per chi ascolta musica il fatto che app molto utilizzate come Spotify, Deezer e Amazon Music siano già preinstallate.

