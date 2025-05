Google rilascia una nuova versione di Gemini: tante novità per gli sviluppatori

Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Sul finire dello scorso mese di marzo, Google ha svelato Gemini 2.5 Pro, nuovo modello AI destinato a diventare un importante punto di riferimento per l’azienda, sempre più impegnata nello sviluppo di servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Da questa settimana, Google rende disponibile Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition). Si tratta di una versione aggiornata dl modello AI che propone diversi miglioramenti legati alla programmazione e, in particolare, alla creazione di web app.

Inizialmente, il rilascio del nuovo modello era programmato per il Google I/O, in programma tra il 20 e il 21 maggio. L’azienda, però, ha scelto di anticipare i tempi con l’obiettivo di consentire agli sviluppatori la possibilità di iniziare a testare le novità del modello.

Google Gemini e i nuovi strumenti per la programmazione

Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition) dovrebbe garantire sostanziali miglioramenti per l’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda la sua applicazione nelle attività di programmazione, uno dei campi in cui Gemini punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

In particolare, il nuovo modello si concentra sullo sviluppo basato sull’interfaccia utente e introduce miglioramenti per la trasformazione e l’editing del codice, garantendo significativi passi in avanti.

L’annuncio di oggi da parte di Google rappresenta un’importante novità per Gemini. Per scoprire ulteriori novità legate al modello AI, in ogni caso, sarà necessario attendere la prossima edizione di Google I/O, evento che sarà dedicato all’intelligenza artificiale, oggi punto di riferimento assoluto dell’attività di Google.

L’azienda potrebbe aver scelto di rilasciare in anteprima Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition) sia per poter consentire da subito agli sviluppatori l’utilizzo delle nuove funzioni sia per via del fatto che, in occasione dell’evento in programma il 20 e il 21 maggio, sono in arrivo ulteriori novità.

Ricordiamo, inoltre, che la prossima settimana, il 13 maggio, Google terrà un evento dedicato ad Android che andrà ad anticipare le novità legate al sistema operativo e che potrebbe mostrare anche alcune applicazioni dell’AI per il settore di smartphone e tablet.

Le prossime settimane, quindi, saranno caratterizzate da diverse novità da parte di Google che punta a fare un nuovo salto in avanti, diventando, sempre di più un riferimento per il settore dell’intelligenza artificiale.

Quando arriva la nuova versione dell’app

La nuova versione di Gemini 2.5 Pro è già disponibile per gli sviluppatori che hanno la possibilità di sfruttare le capacità avanzate per realizzare nuovi progetti. Questa versione di Gemini è disponibile tramite l’API di Gemini in Google AI Studio e Vertex AI. Il modello aggiornato è utilizzabile dagli utenti anche tramite l’app di Gemini, andando a potenziare funzionalità come Canvas e permettendo a tutti di poter modificare codice di programmazione e di creare web app interattive.