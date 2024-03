Gestionale fatturazione per consulenti: come sceglierlo

Il gestionale di fatturazione elettronica è uno strumento cruciale per i consulenti del lavoro: ecco una guida completa per scegliere quello giusto

La scelta del gestionale per i consulenti del lavoro è una fase cruciale, capace di determinare un miglioramento delle operazioni. Tali professionisti, infatti, lavorano ogni giorno a contatto con imprenditori, aziende e lavoratori e hanno il dovere di gestire pratiche e attività di diverso tipo: dai contratti, alle buste paga, alla gestione delle pratiche per assunzioni e licenziamento fino al controllo della fatturazione.

Tra le funzioni più importanti spicca quella della fatturazione elettronica. Alcuni studi e professionisti supportano le aziende nella gestione delle fatture elettroniche e, a loro volta, devono poter emettere questi documenti ai propri clienti. Un buon software deve quindi permettere di trasmettere le fatture in modo sicuro e puntuale e, allo stesso tempo, consentire al consulente del lavoro di accedere da un account esterno all’azienda per cui lavora. Esistono infatti tanti software di fatturazione elettronica che danno la possibilità di condividere l’accesso anche a persone esterne. Vediamo quali sono le caratteristiche da ricercare in un buon software e quali vantaggi offre ai consulenti.

Perché la fatturazione elettronica è vantaggiosa per i consulenti

La fatturazione elettronica offre numerosi benefici ai consulenti del lavoro. Rende più semplici e veloci diversi processi lavorativi e permette di lavorare in modo conforme alle normative di riferimento. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, quindi è un’attività ormai imprescindibile per tanti business.

I consulenti del lavoro possono offrire una consulenza preparata e permettere a tutti i propri clienti di non commettere errori. Il controllo delle fatture in forma digitale garantisce maggiore trasparenza e velocità nelle operazioni, in quanto non è più necessario stampare e trasportare tra gli uffici i documenti cartacei da analizzare. Di conseguenza anche i tempi di lavoro sono ridotti, senza contare che le fatture elettroniche vengono archiviate sul digitale, normalmente sul cloud che permette di consultarle ovunque ci si trovi se si dispone di una connessione ad Internet.

Il risparmio di tempo è legato anche alla possibilità di automatizzare tante attività. Per esempio, con un software di fatturazione elettronica si può creare un’anagrafica dei clienti. Quando si emette la fattura, i programmi permettono di selezionare semplicemente il nome del cliente dall’anagrafica e compilare il documento in modo automatico con i suoi dati. Ciò permette anche di evitare errori nelle fatture elettroniche.

Caratteristiche chiave di un buon gestionale di fatturazione

Per individuare il miglior gestionale di fatturazione elettronica è fondamentale conoscere le caratteristiche chiave da ricercare. Innanzitutto, il software perfetto deve essere user-friendly, cioè molto facile e intuitivo da usare, adatto anche a chi non ha troppa dimestichezza con l’informatica e il digitale. Un’interfaccia chiara e ben organizzata permette a tutte le persone di trovare subito le funzionalità e compiere le operazioni senza ostacoli o confusione.

I software di fatturazione elettronica devono permettere al professionista di generare la fattura elettronica in formato XML e trasmetterla al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente. Se il software in questione è di un’altra azienda, deve permettere al consulente di avere un proprio account da cui accedere per controllare la contabilità e supportare l’azienda nella gestione delle pratiche amministrative.

Un’altra importante caratteristica da ricercare in un software per fatture elettroniche è la possibilità di integrarsi con altri sistemi, come un CRM, in modo da avere un unico strumento completo e ben funzionante per gestire i vari reparti aziendali.

Anche la sicurezza del sistema è un fattore cruciale, perché si gestiscono dati sensibili di una grossa quantità di clienti, del personale e altre persone in contatto con l’azienda. Devono, quindi, essere adottate diverse misure per evitare la sottrazione dei dati o altri illeciti.

Come scegliere il software più adatto alle tue esigenze

Dopo aver compreso quali sono i vantaggi e le caratteristiche di un buon software, è il momento di capire come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Per farlo occorre chiedersi quali sono le caratteristiche e funzionalità di cui si ha bisogno: da un’interfaccia molto semplice con poche funzioni ma chiare, alla possibilità di creare un sistema completo e personalizzato da integrare magari a un CRM. Questo dipende anche da quanti clienti si hanno, dalla grandezza del proprio business, dal tipo di progetti che si seguono e anche dagli obiettivi futuri. Perciò prima di scegliere il software bisogna analizzare bene la propria attività e capire di cosa si ha bisogno. Durante questo studio si potrebbe, per esempio, comprendere l’importanza di avere un report avanzato generato dal software o quella di attivare uno spazio di archiviazione ampio.

Sul mercato ci sono tante alternative. Tra queste spicca Libero SiFattura, il software di fatturazione elettronica che può essere personalizzato in base alle proprie esigenze. Libero SiFattura è proposto in tre piani con funzionalità differenti in base ai bisogni effettivi.

Il piano Basic è gratuito e permette di ricevere un numero illimitato di fatture e di inviare gratis fino a 10 fatture all’anno. Se si ha bisogno di inviare più fatture, è possibile acquistare un pacchetto extra. Il piano Lite ha un costo di 29€ l’anno più IVA e permette di inviare e ricevere un numero illimitato di fatture B2B. Inoltre, si può personalizzare l’account e ricevere assistenza prioritaria. Il piano Pro ha un costo di 49€ l’anno IVA inclusa ed è perfetto per le aziende più grandi. Permette di inviare un numero illimitato di fatture PA, di ricevere un numero illimitato di fatture e accedere a funzionalità avanzate, come ad esempio la condivisione con il consulente del lavoro e la gestione della prima nota.

