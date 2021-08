Quanto costa un buon cavo per l'iPhone? Due euro e mezzo

Uno degli incubi più grandi per il possessore medio di iPhone e iPad è la rottura del cavo USB-Lightning, che si usa sia per la ricarica che per il trasferimento dati dal computer. Questo cavo, se lo si compra nello store ufficiale di Apple, costa almeno 25 euro e i prezzi non cambiano sia che si tratti di USB-A che di USB-C. Decisamente una bella spesa per un semplice cavo, per quanto originale Apple.

Eppure in molti preferiscono non comprare un cavetto compatibile perché temono che non funzioni correttamente, vista la tendenza di Apple a chiudere le porte a tutto ciò che è “compatibile" e non “originale“. Non spetta a noi stabilire se questa politica commerciale sia giusta o sbagliata, ma è d’obbligo ricordare agli utenti che tra l’originale e il compatibile c’è una via di mezzo da valutare assolutamente: il cavetto compatibile certificato Mfi. L’Mfi Program è un sistema di certificazione creato dalla stessa Apple, basato su licenze (quindi il produttore del cavo paga Apple per la certificazione). Un prodotto certificato Mfi, quindi, è un prodotto approvato ufficialmente da Apple e non un “perfetto sconosciuto“. A questo punto l’utente Apple dovrebbe sapere una seconda cosa: invece di pagare 25 euro per un cavo originale può pagare dieci volte meno per un cavo Mfi.

Cavi Mfi per iPhone: il kit definitivo

Il cavo di cui stiamo parlando, in realtà, non è solo uno ma sono ben 4, sono prodotti da Gianiac e hanno lunghezze diverse: 0,5 metri, 1, 2 e addirittura 3 metri (una lunghezza, quest’ultima, che neanche si trova tra i cavi originali Apple).

Ai due estremi dei cavi, di qualunque lunghezza, ci sono un connettore Lightning da inserire nell’iPhone o nell’iPad e un connettore USB-A da inserire nel computer o nel caricatore. Trattandosi di cavi approvati ufficialmente da Apple, al loro interno troviamo il piccolo chip che evita che compaia a schermo l’avviso che stiamo usando un cavo compatibile.

Con questi cavi è possibile ricaricare o collegare al computer (per trasferire dati fino a 480 Mbps) moltissimi smartphone di Apple:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X, iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 8

iPhone 8 plus

iPhone 7

iPhone 7 plus

iPhone 6s

iPhone 6s plus

iPhone 6

iPhone 6 plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone SE

Kit 4 cavi iPhone Mfi: quanto costa

Arriviamo al dunque: quanto costano i cavi compatibili per l’iPhone certificati Mfi? Il kit che abbiamo appena descritto costa 9,99 euro. Ciò vuol dire che ognuno dei quattro cavi, singolarmente, costa appena 2,5 euro. Dieci volte meno di quanto lo fa pagare Apple.

Kit 4 cavi iPhone certificati Mfi – 0,5M 1M 2M 3M