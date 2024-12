Quali iPhone saranno compatibili con iOS 19

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Dopo il lancio di iOS 18 e iPadOS 18, che ha segnato anche il debutto di Apple Intelligence, con diverse funzioni legate all’intelligenza artificiale, Apple è ora al lavoro sul prossimo major update dei suoi sistemi operativi. Nel corso del prossimo anno, infatti, arriveranno iOS 19, per gli iPhone, e iPadOS 19, per gli iPad. Al momento, le informazioni sulle novità sono limitate.

Un report del magazine francese iphonesoft, però, ha anticipato l’elenco dei dispositivi compatibili che riceveranno l’aggiornamento. Le informazioni trapelate online confermano che Apple continuerà a supportare modelli di diversi anni fa: alcuni iPhone si preparano a ricevere il settimo (e probabilmente ultimo) major update del sistema operativo.

Gli iPhone che riceveranno iOS 19

Apple porterà iOS 19 su diversi smartphone della sua gamma. L’elenco dei modelli supportati include:

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone Xs, Xs Max, Xr

iPhone SE 2 e 3

Per l’aggiornamento è richiesto un chip Apple A12 Bionic o versioni successive. Apple andrà ad aggiornare gli smartphone usciti nel 2018 (quindi Xs, Xs Max e Xr) e arrivati sul mercato con iOS 12. Per questi modelli si tratterà del settimo major update.

Ricordiamo che questo tipo di supporto software è garantito anche da alcuni produttori Android, come Google e Samsung, ma solo per i modelli più recenti. Nessun smartphone Android uscito nel 2018 è ancora supportato con major update. Il Samsung Galaxy S9, ad esempio, è arrivato sul mercato con Android 8.0 e si è fermato ad Android 10.

Gli iPad che riceveranno iPadOS 19

Per quanto riguarda gli iPad, invece, l’elenco dei modelli che riceveranno l’aggiornamento comprende:

iPad Pro M4

iPad Pro 12,9 dalla terza generazione

iPad Pro 11 dalla prima generazione

iPad Air M2

iPad Air dalla terza generazione

iPad dall’ottava generazione

iPad Mini dalla quinta generazione

Anche in questo caso, per ricevere la nuova versione di iPadOS è necessario avere il chip A12 Bionic o versioni successive.

iOS19 e iPadOS 19: quando arrivano

Le tempistiche di rilascio dei nuovi aggiornamenti dovrebbero essere quelle solite. Apple, infatti, dovrebbe svelare i nuovi sistemi operativi in occasione della WWDC, in programma a giugno 2025.

Successivamente, l’azienda di Cupertino darà il via un programma di beta test che porterà poi al rilascio della versione stabile. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile in autunno. Per scoprire le novità delle nuove versioni di iOS e iPadOS sarà necessario attendere i prossimi mesi.