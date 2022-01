Giorno della memoria: tre film a tema da vedere in streaming

Quale giorno più indicato di oggi per guardare o riguardare uno dei tanti film che affrontano il tema dell’Olocausto? Cade ogni anno proprio il 27 gennaio, infatti, il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale istituita nel 2005 per commemorare le vittime del genocidio nazista.

La data del 27 gennaio non è casuale. Oggi, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, rivelando agli occhi del mondo le atrocità commesse dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei, ma anche di prigionieri di guerra, oppositori politici, omosessuali, persone con disabilità e minoranze etniche e religiose. Le vicende umane e storiche di quel periodo sono un tema prediletto dal cinema, che le ha raccontante spesso in pellicole ed emozionanti. Ecco alcuni titoli disponibili su Prime Video e Netflix da vedere nel Giorno della Memoria.

Schindler’s List

Questo film del 1993, visibile su Netflix, è un grande classico del suo genere. Si basa sulla storia vera di Oskar Schindler, che durante la Seconda guerra mondiale spende tutti i suoi averi per salvare oltre mille ebrei dalla deportazione ad Auschwitz.

La verità negata

Questo film del 2016 è basato sul libro Denial: Holocaust History on Trial e racconta la vera battaglia legale di Deborah E. Lipstadt, storica statunitense nota per i suoi studi sull’ebraismo, che si trova a dover dimostrare in tribunale che l’Olocausto non è un’invenzione. È disponibile su Prime Video.

Hitler contro Picasso e gli altri

Una delle contraddizioni meno note del regime nazista è che da un lato cercò di distruggere l’arte considerata degenerata, cosmopolita e bolscevica, mentre dall’altra saccheggiò numerosi musei per accaparrarsi le migliori opere. Questo tema e in generale il rapporto tra nazismo e arte sono trattati in questo film del 2018, che è disponibile su Prime Video.

#AnneFrank – Vite parallele

È un docu-film del 2019 che, attraverso le pagine del suo celebre diario, racconta la vita di Anne Frank. La storia della giovane ebrea tedesca si intreccia a quella di altre cinque sopravvissute all’Olocausto.

Il Diario di Anna Frank, pubblicato per la prima volta nel 1947, è la raccolta degli scritti intimi e privati che la ragazza ebrea compilò durante il periodo vissuto in clandestinità con la sua famiglia per sfuggire alle persecuzioni naziste. Il film è visibile su Prime Video.

Il fotografo di Mathausen

È disponibile su Netflix questo film spagnolo del 2018 che, basandosi su eventi reali, racconta la storia di un detenuto nel campo di concentramento di Mauthausen che ruba dei negativi delle fotografie che testimoniano le atrocità commesse in quel luogo.

Abbonati a Prime Video per vedere i migliori film sull’Olocausto