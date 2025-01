Cosa vedere in streaming oggi 27 gennaio 2025

I titoli da guardare in occasione della Giornata della memoria 2025 e quali sono le altre novità disponibili da oggi sulle principali piattaforme di streaming

Anche quest’anno il 27 gennaio è dedicato alla Giornata della memoria 2025, ricorrenza internazionale il cui scopo è commemorare le vittime dell’Olocausto. Sono numerosi i film e le serie tv che riportano il pubblico agli anni tragici della Seconda guerra mondiale, delle persecuzioni e degli orrori dei regimi nazifascisti. Tra le uscite più recenti c’è Il Tatuatore di Auschwitz (del 2024), visibile su NOW. La serie Sky Original drammatica in sei episodi è ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris. È del 2023 invece la miniserie, anche questa tratta dall’omonimo romanzo, intitolata Tutta la luce che non vediamo: la trama è ambientata nella Parigi occupata dai tedeschi. Si trova su Netflix.

Cosa vedere oggi su Netflix

Un ufficiale ligio al dovere accetta un lavoro presso il carcere di Tihar e, dopo aver visto con i propri occhi la corruzione che manda avanti la prigione, decide di porvi fine una volta per tutte. È questa la trama di Black Warrant, serie tv drammatica in sette episodi da pochi giorni visibile su Netflix.

Chi preferisce il genere thriller può cercare invece il recente film Ad Vitam. Il protagonista è un ex agente che, dopo essere stato aggredito in casa insieme alla moglie incinta, si lancia in una distruttiva caccia all’uomo che fa anche riemergere alcuni aspetti dolorosi del suo passato.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi vuole guardare un contenuto in tema con la Giornata della memoria 2025 nel catalogo di Prime Video trova numerose opzioni.

I Am Here è un documentario di poco meno di un’ora e mezza sulla straordinaria vita di Ella Blumenthal, sopravvissuta all’Olocausto. Durante le celebrazioni del 98esimo compleanno la donna racconta la sua storia ad amici e familiari, regalando loro un potente messaggio di speranza.

Harry Haft: Storia di un sopravvissuto, del 2022, è invece il film biografico firmato dal regista Barry Levinson. Il protagonista è il pugile professionista Harry Haft costretto a combattere contro i suoi compagni di prigionia ad Auschwitz per intrattenere i nazisti.

Cosa vedere oggi su Disney+

Le opzioni a tema con la Giornata della memoria 2025 non mancano nemmeno su Disney+, nel cui catalogo ci sono ad esempio i film Jojo Rabbit e Storia di una ladra di libri, due film molto diversi tra loro ma accomunati da protagonisti bambini che crescono in Germania durante gli anni del nazismo.

La vita nascosta – Hidden Life racconta invece la storia dell’austriaco Franz Jägerstätter, che venne giustiziato nel 1943 per essersi rifiutato di combattere per i nazisti e di giurare fedeltà a Hitler. Si tratta anche di un film biografico.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da pochi giorni su Paramount+ si può vedere T.I.M., film thriller di fantascienza diretto da Spencer Brown in cui un umanoide, creato da uno scienziato come suo assistente, sviluppa un’allarmante ossessione.

Dal 26 gennaio su Sky e NOW c’è La zona di interesse: anche questo è un film decisamente in linea con i temi della Giornata della memoria 2025. Ispirato al romanzo di Martin Amis e premiato con due Oscar nel 2024, il film racconta la quotidianità di un comandante nazista e della sua famiglia che vivono proprio accanto a un campo di concentramento. A disposizione del pubblico c’è anche il documentario La zona di interesse – La vera storia.

Sempre su Sky e NOW, infine, oggi esce il terzo e ultimo episodio della nuova stagione di I Delitti del BarLume. Le storia di oggi si intitola "Sasso carta forbici" ed è diretta da Milena Cocozza. Alla sceneggiatura ci sono Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, mentre nel cast tornano gli interpreti che hanno reso celebre il "BarLume": Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.