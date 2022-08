Gli Anelli del Potere: quando escono gli episodi

Chi non vede l’ora di essere tra i primi spettatori a seguire l’attesissima serie degli Amazon Studios Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, farà bene a tenere a portata di mano il calendario e a puntare la sveglia: Prime Video ha infatti confermato le date e gli orari di uscita di ciascun episodio.

Il debutto è atteso su Prime Video il prossimo 2 settembre e le aspettative sono alte. Gli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay, con i registi Wayne Che Yip, J.A. Bayona e Charlotte Brändström, hanno messo a punto un racconto epico che per la prima volta porta sugli schermi le vicende della Seconda Era della Terra di Mezzo. Attingendo a piene mani dall’amatissimo universo fantasy creato dalla penna di J.R.R. Tolkien, i creatori della serie hanno scelto di ambientare gli eventi migliaia di anni prima rispetto a quelli narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Gli Anelli del Potere: le nuove puntate

Venerdì 2 settembre – giorno del debutto assoluto, che avverrà in contemporanea in tutto il mondo – saranno disponibili su Prime Video i primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Le successive puntate, che sono in tutto otto, usciranno ogni venerdì (una puntata a settimana) fino al finale della prima stagione atteso per il 14 ottobre.

Gli Anelli del Potere: a che ora esce

Dal momento che il debutto della serie avviene in simultanea in tutto il mondo, gli orari di uscita degli episodi possono variare in base al Paese in cui ci si trova. Per quanto riguarda l’Italia, i primi due episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dalle 3 del mattino del 2 settembre.

Gli episodi successivi, in uscita ogni venerdì dal 9 settembre fino al 14 ottobre, saranno invece visibili dalle 6 del mattino (sempre ora italiana).

Cosa aspettarsi da Gli Anelli del Potere

Le vicende narrate in Gli Anelli del Potere si svolgono durante la mitica Seconda Era, un’epoca in cui grandi regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina e il mondo rischiò di cadere nell’oscurità. In scena ci saranno vecchi e nuovi personaggi, tra cui Isildur (interpretato da Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson).

Ci sono poi Kemen (Leon Wadham), Eärien (Ema Horvath), Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), High King Gil-galad (Benjamin Walker), Marigold Brandyfoot (Sara Zwangobani), Elanor ‘Nori’ Brandyfoot (Markella Kavenagh), Poppy Proudfellow (Megan Richards), Sadoc Burrows (Sir Lenny Henry), lo straniero (Daniel Weyman), re Durin III (Peter Mullan), principe Durin IV (Owain Arthur), Halbrand (Charlie Vickers) e Arondir (Ismael Cruz Córdova).

