Quando escono i nuovi episodi di Doctor Who in Italia

L’attore Ncuti Gatwa torna a vestire i panni del Dottore nella seconda stagione della serie tv Doctor Who, in uscita fra pochi giorni anche in Italia

Fonte foto: Disney+

Longeva e amatissima serie britannica, Doctor Who sta per tornare anche in Italia con nuovi episodi. Nel ruolo del quindicesimo Dottore c’è Ncuti Gatwa, attore già noto soprattutto per la serie Netflix Sex Education. Con il suo arrivo nel mondo di Doctor Who è cominciato anche un nuovo ciclo della storia, ovvero una nuova numerazione della serie tv, che va in onda dagli anni Sessanta con un cast mutevole. Firmata dallo showrunner Russel T Davies, nel 2024 è dunque uscita la prima stagione di Doctor Who con Ncuti Gatwa. Si attende ora la seconda stagione, in arrivo a breve in streaming su Disney+.

Il nuovo Doctor Who, cosa sappiamo della stagione 2

La seconda stagione di Doctor Who sarà composta da otto puntate, come la prima. Per la prima volta nella storia della produzione ci saranno anche dei personaggi animati.

Il Dottore e la sua nuova compagna, Belinda Chandra, si avventureranno infatti attraverso il tempo e lo spazio: partendo da un futuristico 51esimo secolo, arriveranno al 803esimo Interstellar Song Contest fino a trasformarsi in personaggi animati.

Come noto, il Dottore è un extraterrestre Signore del Tempo, che può viaggiare nel tempo e nello spazio grazie alla sua astronave, il TARDIS. Quando è vicino alla morte, il Dottore – il cui vero nome non è mai stato rivelato – può rigenerare completamente le sue cellule, che vengono guarite o ringiovanite: questo processo causa un cambiamento nell’aspetto fisico del Dottore, che può mutare anche genere, colore della pelle e tratti caratteriali.

Questo espediente ha permesso di vedere, nel corso dei decenni, diversi attori nei panni di Dottore.

Trama e trailer di Doctor Who stagione 2

Prodotta da Bad Wolf, con BBC Studios per Disney Branded Television e BBC One e BBC iPlayer, la seconda stagione di Doctor Who vede il Dottore e la sua nuova compagna Belinda Chandra uniti in un’epica missione per riportare la ragazza sulla Terra.

Mentre una forza misteriosa rende difficoltoso il loro ritorno, la squadra del TARDIS dovrà affrontare pericoli, nemici e terrori inimmaginabili per viaggiare nel tempo fino a destinazione.

Il cast di Doctor Who stagione 2

Come detto, i nuovi episodi vedono ancora Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore, mentre Varada Sethu veste i panni di Belinda Chandra.

Nel cast di Doctor Who 2 ci sono anche Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday (la compagna del Dottore nella prima stagione, uscita nel 2024) e, come guest star, Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Rylan Clark, Alan Cumming, Anita Dobson, Freddie Fox, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave e Susan Twist.

Lo showrunner Russell T Davies è anche executive producer e sceneggiatore. Gli altri executive producer sono Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner e Jane Tranter.

Quando escono i nuovi episodi di Doctor Who

La seconda stagione di Doctor Who debutterà alle 9 (ora italiana) di sabato 12 aprile su Disney+, dove disponibile, e in esclusiva su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito. Gli otto episodi della stagione usciranno settimanalmente.