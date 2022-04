Gli Anelli del Potere: spunta un nuovo personaggio

La segretezza che aleggia intorno a Gli Anelli del Potere, una delle serie più attese del 2022, è totale: le informazioni vengono diffuse con il contagocce, il set è blindato e gli spoiler sono assolutamente vietati. Non appena qualche dettaglio trapela o viene comunicato, però, l’entusiasmo cresce.

È successo proprio qualche giorno fa, quando in occasione dell’evento Amazon Global’s All-Hands è stata fornita qualche informazione in più relativamente a un nuovo personaggio della serie, che, come è noto, sarà ambientata millenni prima rispetto alle vicende de Il Signore degli Anelli. Il progetto, che è stato pensato per uno sviluppo su più stagioni, porta sul piccolo schermo per la prima volta le leggende della mitica Seconda Era della Terra di Mezzo, raccontate soprattutto nelle Appendici scritte da J.R.R. Tolkien. Tra le altre cose, verrà raccontata l’ascesa del Signore Oscuro, Sauron.

Chi è il nuovo personaggio

La presenza di Tyroe Muhafidin nel cast de Gli Anelli del Potere era già stata annunciata, ma durante l’evento Amazon Global’s All-Hands che si è svolto di recente è stato rivelato qualcosa in più, ovvero che il giovane attore interpreterà Theo. Di chi si tratta? Non sono state fornite altre spiegazioni: evidentemente si tratta di un nuovo personaggio, nel senso che non è presente in Lo Hobbit o Il Signore degli Anelli. Si può forse azzardare qualche ipotesi ulteriore a partire da una delle foto del cast diffusa in anteprima.

Nell’immagine in questione si vede Theo – il volto giovanissimo, i capelli scuri che gli coprono la fronte, un timido accenno di baffetti – in una sorta di capanna mentre impugna e osserva un bastone dall’aspetto curioso: sembra una specie di scettro o di bastone magico (potrebbe infatti ricordare quello di Gandalf), fatto di legno e con delle punte in metallo argentato. Un’altra foto rilasciata in anteprima mostra invece l’attrice Nazanin Boniardi nei panni di una guaritrice, già mamma, che ha una storia d’amore illecita con l’elfo Arondir.

Il cast: chi recita in Gli Anelli del Potere

Il cast della serie creata da J.D. Payne e Patrick McKay include, tra gli altri, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo (già visto in Il Trono di Spade), Owain Arthur e Maxim Baldry.

Tra gli interpreti ci sono anche Charles Edwards, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle (che ha già recitato in Il Signore degli Anelli), Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Daniel Weyman, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Quando esce gli Anelli del Potere

La prima stagione di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere uscirà su Prime Video il 2 settembre 2022, con una nuova puntata disponibile in streaming ogni settimana.

